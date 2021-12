The Batman farà parte del DCEU? Risponde Matt Reeves

L’uscita nelle sale di The Batman si avvicina sempre di più, con Warner Bros. pronta a rilanciare nuovamente al cinema il Cavaliere Oscuro nato tra le pagine dei fumetti DC Comics. I fan sono infatti in trepidante attesa per scoprire se Robert Pattinson sarà un crociato di Gotham City all’altezza dei suoi illustri predecessori, da Michael Keaton passando per Christian Bale e Ben Affleck, quest’ultimo appartenente al cosiddetto DC Extended Universe. In molti si sono domandati se il Batman di Pattinson farà o no parte proprio del DCEU, tanto che la risposta definitiva arriva dal regista del nuovo film, Matt Reeves.

Nel corso di una recente intervista con il magazine Empire (qui la notizia originale) il regista e co-sceneggiatore di The Batman ha recentemente ammesso di essersi battuto affinché il film esistesse al di fuori del DC Extended Universe, nonostante il fatto che fosse originariamente previsto per far parte dell’universo del Batman di Ben Affleck. Reeves ha infatti sottolineato di voler creare un’iterazione del personaggio con un aspetto del tutto unico, che non fosse obbligato a collegarsi necessariamente con eventi e personaggi del DCEU. The Batman sarà quindi impostato sulla falsariga di Joker, il film del 2019 diretto da Todd Phillips totalmente slegato da film come Zack Snyder’s Justice League (qui in offerta speciale) o Batman v Superman: Dawn of Justice.

Anche il produttore della pellicola in uscita nel 2022, Dylan Clark, ha reso noto che l’approccio personale di Reeves ha spinto il prossimo film su Bruce Wayne fuori dal DCEU, visto che nonostante Warner Bros. abbia in mente un multiverso in cui muovere il personaggio di Batman, Matt è interessato a spingere il personaggio nelle sue profondità emotive e a scuoterlo nel profondo. The Batman uscirà in ogni caso nelle sale cinematografiche il 4 marzo 2022, dopo vari rinvii dovuti all’emergenza sanitaria mondiale. Nel cast del film troveremo anche Andy Serkis nei panni del maggiordomo Alfred Pennyworth e Paul Dano nel ruolo dell’Enigmista.