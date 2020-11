The Batman – Terence Winter lascia la serie TV spin-off

Nella tarda serata di ieri, THR ha riportato la notizia secondo la quale Terence Winter avrebbe lasciato il ruolo di showrunner, produttore esecutivo e principale sceneggiatore della serie TV spin-off di The Batman di Matt Reeves.

Le motivazioni dietro l’abbandono di Terence Winter, che ricordiamo ha creato la serie TV cult I Sopranos con la quale ha vinto ben 4 Emmy Award tra il 2002 e il 2007, sono state attribuite a non meglio identificate “divergenze creative” proprio con Matt Reeves che è produttore della serie con la sua casa di produzione 6th and Idaho.

WarnerMedia e HBO Max hanno confermato che è appena iniziata la ricerca per una figura che sostituisca Winter.

The Batman – la serie TV spin-off

Durante il DC FanDome dello scorso agosto, il regista Matt Reeves non ha solo mostrato il primo fantastico trailer del suo The Batman ma ha anche fornito alcuni piccoli ma fondamentali dettagli sulla serie TV che lo accompagnerà e che andrà in onda su HBO Max.

Reeves ha infatti confermato che mentre gli eventi di The Batman si svolgono nel secondo anno di attività di Bruce Wayne nei panni di Batman, interpretato come ben sappiamo da Robert Pattinson, la serie TV, ancora senza un titolo, si svolgerà durante il primo anno di attività di Batman.

Protagonista della serie sarà un poliziotto che proviene da una famiglia che per generazioni ha prodotto poliziotti per Gotham City. Il regista ha sottolineato come anche per la serie TV il filo conduttore, tematicamente parlando, sarà la corruzione e quindi vedremo come il Dipartimento di Polizia vivrà l’arrivo di un vigilante in città. Non è stato specificato se il poliziotto protagonista si allineerà con Batman oppure sarà costretto a sfuggirvi.

Reeves ha poi spiegato come la corruzione a Gotham è un tarlo che affligge tutto il sistema e per questo la gente comune accoglierà le gesta di Batman in maniera ambivalente.

Oltre queste informazioni preliminari purtroppo Reeves non si è sbilanciato né sul casting, né sulle riprese o durata delle serie. I fan ovviamente sperano che una delle fonti di ispirazione per la serie sia Gotham Central, seminale serie a fumetti di Greg Rucka e Ed Brubaker.