The Crown: l’attesa per la quinta stagione non sarà breve

Negli ultimi mesi la nota serie britannica di Netflix, The Crown, è stata al centro dei riflettori per degli importanti e inattesi annunci. A gennaio, ad esempio, era stato annunciato che la prossima quinta stagione sarebbe stata l’ultima, con l’attrice Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta, in sostituzione dell’attrice Olivia Colman della quarta stagione.

Leggi anche: Netflix è la piattaforma più seguita degli ultimi mesi

La decisione di terminare con la quinta stagione fu presa dal creatore Peter Morgan, lo stesso che qualche giorno fa ha annunciato di aver annullato la sua precedente decisione e di far coincidere il termine della serie con la sesta stagione. I fan sono rimasti entusiasti di sapere che The Crown avrà un’altra ulteriore stagione, ma pare che ci vorrà un po’ di tempo prima che queste ultimi episodi possano vedere la luce del sole.

Secondo Deadline, la quinta stagione di The Crown non arriverà su Netflix prima del 2022. Il motivo alla base di questo ritardo sarebbe riconducibile all’interruzione della produzione in vista delle nuove modifiche al cast che impedirà alla produzione di girare nuovi episodi fino al 2021. Secondo quanto riferito, questo ritardo non ha nulla a che fare con la pandemia ed era già programmato prima che si verificasse qualsiasi arresto.

Questo ritardo non è una novità per The Crown, poiché la serie ha avuto una pausa simile l’ultima volta che il ruolo della regina Elisabetta è passato da un’attrice all’altra. Infatti c’è stato un divario di due anni tra la seconda e la terza stagione, quando Claire Foy ha passato il testimone di protagonista a Olivia Colman.

La buona notizia è, invece, che la produzione della quarta stagione della serie era già stata completata prima che iniziassero le pause forzate a causa del Coronavirus, quindi è ancora sulla buona strada per essere pubblicata su Netflix nel corso di quest’anno. Questa stagione riprenderà la storia fino al 1990 e vedrà Gillian Anderson come Margaret Thatcher, Emma Corrin interpreterà la principessa Diana e Josh O’Connor sarà il Principe Carlo.

Per quanto riguarda la quinta stagione, Netflix ha in programma di annunciare ulteriori informazioni sul casting nei prossimi mesi. Quello che sappiamo finora è che Staunton assumerà il ruolo della regina Elisabetta, mentre Lesley Manville interpreterà la principessa Margaret. L’attrice Imelda Staunton, quando ha saputo del suo ruolo di protagonista, ha dichiarato:

“Ho adorato guardare The Crown fin dall’inizio. Come attrice è stata una gioia vedere come sia Claire Foy che Olivia Colman abbiano portato qualcosa di speciale e unico nelle sceneggiature di Peter Morgan. Sono sinceramente onorata di unirmi a un team creativo così eccezionale e di portare The Crown alla sua conclusione.”