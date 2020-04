The Flash si farà con o senza Ezra Miller

Nella tarda serata di ieri è spuntato un interessante rumor su The Flash, la pellicola dei Worlds of DC dedicata al Velocista Scarlatto con Ezra Miller che sappiamo bene essere stato protagonista di uno spiacevole alterco con una fan ripreso in un video diventato in poche ore virale – cliccate QUI per i dettagli.

Non è la prima volta che Ezra Miller finisce in guai simili. Nel 2011 durante le riprese del film Noi Siamo Infinito venne arrestato in Pennsylvania dopo essere stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana. Indagato per possesso di sostanze stupefacenti venne poi obbligato a pagare una multa di 600 dollari e ad alcune ore di servizi socialmente utili.

Mentre la Warner Bros. non ha fornito dichiarazioni ufficiali in merito, con voci che comunque parlavano di verifiche sull’accaduto, i lavori per The Flash sembrano comunque continuare almeno dietro le quinte.

Come sappiamo il film ha avuto una vita travagliata fra cambi di regista e revisioni anche pesanti della sceneggiatura. Tuttavia proprio la sceneggiatura, e il regista Andy Muschietti (IT), sarebbero attualmente gli unici punti fermi di una Warner Bros. decisa a portare avanti il progetto di rinnovamento delle sue pellicole di cui The Flash sarebbe una tappa fondamentale con o senza Ezra Miller.

I punti focali della sceneggiatura firmata da Christina Hodson (Bumblebee, Birds of Prey) vedrebbero Flash viaggiare indietro nel tempo nel tentativo di salvare la madre dal brutale omicidio perpetrato da Reverse Flash viaggiando indietro nel tempo. Nel film inoltre comparirebbe anche, come secondo villain, Mirror Master; la sceneggiatura quindi attingerebbe a piene mani da due storie a fumetti: Flashpoint e Flash Rinascita.

Il rumor darebbe inoltre come “vitale” The Flash perché alla fine del film, tornato indietro alla sua linea temporale, Barry Allen avrebbe modificato radicalmente la linea temporale stessa cancellando gli eventi di Man of Steel, Batman v Superman e Justice League.

L’ipotesi di un colpo di spugna così netto a quello fatto da Zack Snyder e i dettagli molto generici della trama – con soluzioni viste anche nella serie TV – tuttavia fanno pensare che non tutte queste voci troveranno poi effettivamente riscontro.

È indubbio che Warner Bros. stia valutando la posizione di Ezra Miller ma sarebbe difficile “incastrare” con questa soluzione soft reboot molto fumettistica anche i due maggiori successi dei Worlds of DC ovvero Wonder Woman e Aquaman e i prossimi Suicide Squad e Black Adam per non parlare di Shazam!

In tutto questo pende sulla Warner Bros., come una spada di Damocle, il parere dei fan sia sul lavoro fatto da Zack Snyder con la costante richiesta della sua famigerata Cut di Justice League che sul Superman di Henry Cavill il cui ritorno è richiesto ciclicamente a gran voce.

Ezra Miller ha anche interpretato Credence Barberbone in Animali fantastici e dove trovarli, riprendendo poi il medesimo ruolo in Animali fantastici – I crimini di Grindelwald nel 2018, spin-off prequel della saga di Harry Potter.

Rimaniamo sempre in attesa di dichiarazioni ufficiali.