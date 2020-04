Ezra Miller nei guai: avrebbe aggredito una fan

Ezra Miller è finito decisamente nei guai dopo che tutti portali d’informazione americani e i siti di gossip hanno diffuso un video un video, diventato in un poche ore virale, in cui l’attore aggredisce una fan.

Il motivo della colluttazione non si evince dal video, di brevissima durata, in cui si sente solo Miller chiedere alla fan se vuole litigare prendendola poi per il collo e facendola poi cadere, nel mentre qualcuno del suo entourage probabilmente allarmato lo invita con un colloquiale “Woah, bro. Bro.” a fermarsi.

Non è la prima volta che Ezra Miller finisce in guai simili. Nel 2011 durante le riprese del film Noi Siamo Infinito venne arrestato in Pennsylvania dopo essere stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana. Indagato per possesso di sostanze stupefacenti venne poi obbligato ad un multa di 600 dollari e ad alcune ore di servizi socialmente utili.

Eccovi il video:

I have rewatched this video of Ezra Miller choking a woman like 50x lmfao this is y’all tone deaf cop sympathizing—style stealing narcissistic white icon? #EzraMiller pic.twitter.com/LA1PNZCIQt — Ren(aissance) (@Hood_Vampire) April 5, 2020

Poco prima dello scoppio dell’emergenza causata dal Coronavirus, Ezra Miller avrebbe dovuto finalmente a lavorare alla pre-produzione del più volte rimandato film stand alone su The Flash, il personaggio DC che Miller ha già interpretato in Justice League, Suicide Squad e poi con un cammeo nella serie TV The Flash, sotto la direzione di Andy Muschietti (IT).

Ezra Miller ha anche interpretato Credence Barberbone in Animali fantastici e dove trovarli, riprendendo poi il medesimo ruolo in Animali fantastici – I crimini di Grindelwald nel 2018, spin-off prequel della saga di Harry Potter.

Per il momento non sono giunte dichiarazioni ufficiale né dall’attore né dalla Warner Bros. ma è improbabile che l’incidente non porti conseguenze per l’attore ventisettenne. Che questa bravata porti la Warner Bros. a rivalutare i progetti sulla pellicola dedicata al Velocista Scarlatto?

Rimaniamo in attesa di dichiarazioni ufficiali.