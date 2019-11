The Irishman: Joe Pesci immortalato in una featurette!

The Irishman ha compiuto il suo debutto ufficiale su Netflix proprio ieri, e iniziano ad emergere tantissimi dettagli sulla pellicola e sulle performance dei tre attori protagonisti, oltre alla nostra recensione pubblicata questa mattina. In queste ore, Deadline – in esclusiva – ha pubblicato una featurette che mostra Joe Pesci, l’interprete di Russell Bufalino.

Martin Scorsese, in questa occasione, ha accompagnato l’attore nella featurette. “Quando abbiamo iniziato, sapevamo che l’unico attore che poteva interpretare Bufalino sarebbe stato Joe“. D’altronde, i due hanno lavorato a stretto contatto nel 1995 con Casinò, e successivamente con Quei Bravi Ragazzi (1990) e Toro Scatenato.

Per chi non lo sapesse, The Irishman permette a tutti gli appassionati di conoscere le vicende legate al crimine organizzato negli Stati Uniti del dopo guerra, attraverso il racconto del veterano Frank Sheeran. Oltre a Joe Pesci, nel cast figurano attori leggendari come Robert De Niro (Sheeran) e Al Pacino (Jimmy Hoffa).

Durante il video, inoltre, la produttrice del film, Jane Rosenthal, elogia ancora una volta le performance di Joe Pesci. “È una forza molto silenziosa e potente“.

Insomma, vista l’imponente caratura del cast di The Irishman, vi invitiamo caldamente di guardarlo su Netflix. Come sempre, non mancheranno aggiornamenti, continuate a seguirci.