The Last of Us: Anna Torv si unisce al cast della serie di HBO

La nuovissima serie di HBO, prodotta con la collaborazione di Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e The Mighty Mint, The Last of Us, basata sull’omonimo videogioco del 2013 sviluppato da Naughty Dog, ha finalmente trovato un volto per Tess, una contrabbandiera e sopravvissuta incallita in un mondo post-pandemia. La scelta è caduta su Anna Torv, l’attrice australiana diventata famosa per essere stata l’agente dell’FBI Olivia Dunham e protagonista di Fringe e di Mindhunter.

The Last of Us: il cast e la trama della serie HBO

Anna Torv si unisce quindi a Bella Ramsey (Lyanna Mormont di Game of Thrones) che interpreta Ellie, Nico Parker (The Third Day) che è Sarah, figlia di Joel e Marle Dandridge (Greenleaf) la quale riprende il ruolo di Marlene, la leader del movimento reazionario delle Fireflies, dopo averle prestato la voce già nel videogioco.

Jeffrey Pierce è Perry, un ribelle internato in un’area di quarantena, mentre Murray Bartlett (The White Lotus) e Con O’Neill (Chernobyl) sono rispettivamente Frank e Bill, due sopravvissuti ritiratisi a vita privata. L’ensemble include anche Gabriel Luna (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.) e Pedro Pascal. Non abbiamo ancora una data d’uscita ma le riprese sono già iniziate dallo scorso 5 luglio. Inoltre sappiamo che gli episodi saranno 10 e avranno una durata tra i 40 e i 60 minuti ciascuno.

Per quanto riguarda la trama la prima stagione seguirà le vicende raccontante nel primo videogioco, ma presenterà anche alcuni aspetti inediti che Naughty Dog ha tagliato durante lo sviluppo. Ambientato due decenni dopo l’implosione della società odierna, vede protagonista è Joel (Pedro Pascal) un contrabbandiere incaricato di scortare la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) negli Stati Uniti post-apocalittici. Quello che inizia come un piccolo lavoro si trasforma in un viaggio brutale e straziante che porterà i due a viaggiare per tutti gli Stati Uniti.

The Last of Us di HBO sarà prodotta da Craig Mazin, autore della miniserie Chernobyl, oltre che dal co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann. Il pilot sarà diretto da Kantemir Balagov (Antigone, La ragazza d’autunno), mentre i restanti episodi da Jasmila Žbanić. la regista del film candidato all’Oscar per il Miglior Film Straniero Quo Vadis, Aida? e Ali Abbasi il regista vincitore del Un Certain Regard Award all’edizione 2018 del Festival di Cannes.

In attesa dell’uscita della serie recuperate il videogioco per PS4 su Amazon!