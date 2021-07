The Last of Us su HBO: svelato il numero di episodi della prima stagione

Iniziano ad arrivare nuovi aggiornamenti sull’attesissimo adattamento televisivo di The Last of Us, pluripremiato videogame targato Naughty Dog. Dalla pagina Twitter Culture Crave apprendiamo come la prima stagione della serie TV sarà composta da 10 episodi. Notizia confermata dal co-creatore Craig Mazin.

'The Last of Us' S1 will have 10 episodes 🎙 @clmazin | 🎨 andy.c.white pic.twitter.com/2aiGtqZBxN — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 6, 2021

A vestire i panni di Joel ci sarà Pedro Pascal, ormai in rampa di lancio negli ultimi anni dopo Game of Thrones e The Mandalorian, mentre Bella Ramsey sarà Ellie. Nel cast anche Gabriel Luna nei panni del fratello di Joel, Tommy, Nico Parker in quelli della figlia, Sarah, e Merle Dandridge come Marlene.

Al momento non è ancora stata fissata una finestra di lancio, ma le riprese sono iniziate ufficialmente in questi giorni. A supervisionare lo show ci penserà anche il creatore del franchise, Neil Druckman.

The Last of Us: la prima stagione avrà 10 episodi

La trama dovrebbe essere molto fedele a quella del videogame uscito nel 2013 su PlayStation 3 sebbene alcuni passaggi e diversi dialoghi promettono di essere sensibilmente differenti rispetto a quanto visto nel titolo sviluppato da Naughty Dog.

Il pilot sarà diretto da Kantemir Balagov, mentre i restanti episodi da Jasmila Žbanić e Ali Abbasi. Il franchise videoludico rimane uno dei più redditizi in casa Sony e il secondo capitolo, uscito nel 2020, ha battuto addirittura The Witcher 3 come gioco più premiato di sempre.

Si è a lungo vociferato anche di un possibile remake di The Last of Us per PS5 ma, per il momento, non c’è nulla di confermato. E ovviamente non mancano le speculazioni attorno a un terzo capitolo che andrebbe a chiudere il cerchio ed è stato stuzzicato dal compositore Gustavo Santaolalla.

In attesa della serie HBO potete recuperare la versione remastered per PlayStation 4 di The Last of Us. La trovate, a un prezzo accessibile, seguendo questo link.