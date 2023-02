Un sopravvissuto e nulla più: nessuno conosceva la storia di Bill, nemmeno chi ha giocato all’opera originale firmata dalla Naughty Dog. Invece nella serie di The Last of Us, in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea assoluta con HBO, gli spettatori hanno avuto modo di approfondire sia la sua storia, sia quella di Frank.

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Last of Us

Bill di The Last of Us: le differenze tra gioco e serie TV

Prima della serie di The Last of Us, i suoi creatori, Craig Mazin e Neil Druckmann, hanno ripetutamente assicurato agli spettatori che l’adattamento HBO avrebbe onorato il materiale originale, restando fedele ai ritmi, le ambientazioni e la narrazione della storia dell’amato videogioco. Tuttavia, i due hanno anche promesso che lo show avrebbe presentato alcune aggiunte rispetto alla storia e al mondo di The Last of Us. Oltre ai significativi cambiamenti nella natura della mutazione fungina del Cordyceps, la storia di Bill e Frank ha interessato per ora le differenze più evidenti rispetto al gioco.

L’adattamento della HBO espande enormemente il passato del sopravvissuto di Lincoln, interpretato da Nick Offerman.

Nel gioco originale del 2013, uscito ai tempi in esclusiva per Playstation 3, Bill era un sopravvissuto e contrabbandiere, che incontra i protagonisti Joel ed Ellie a metà del gioco. Vive in un grande rifugio pieno di trappole che ha costruito dopo che il suo compagno, Frank, lo ha abbandonato dopo 20 anni insieme di vita post-apocalittica. Bill e Joel avevano lavorato insieme come contrabbandieri in passato e dato che lui doveva dei favori a Joel, quest’ultimo riusciva a convincerlo ad aiutarli. Sia nel gioco sia nella serie, Bill sfoggia una folta barba e capelli lunghi, ma nell’adattamento della HBO, abbiamo modo di scoprire più dettagli sulla personalità del sopravvissuto.

Bill è un uomo sarcastico, intelligente e dalle emozioni sfaccettate: nel corso del terzo episodio di The Last of Us, vediamo che affronta l’epidemia con un’enorme capacità di adattamento. Sembra quasi, anzi, che fosse un’occasione per lui, quasi un momento atteso e non un problema. Costruisce un recinto, trappole e una rete idro-elettrica in grado di mantenere la sua vita “indipendente”, lo vediamo fare “la spesa” e vivere egregiamente anziché sopravvivere. A portare turbamento alla sua routine, è la presenza (di nuovo) di un altro essere umano: Frank.

The Last of Us: differenze tra sopravvivere o vivere

Nel gioco, Frank apparteneva soltanto ai racconti di Bill e a qualche lettera, che faceva intendere che tra i due non fosse finita poi tanto bene. Al contrario, nella serie di The Last of Us, notiamo un’intera vita di emozioni, discussioni e momenti che i due hanno trascorso insieme, permettendo allo spettatore di approfondire e chiarire una volta per tutte il tipo di relazione che i due hanno avuto.

Neil Druckmann, il co-creatore di The Last of Us, ha voluto commentare il ruolo di Bill all’interno della storia così:

Quello che amo di tutto questo, oltre a quanto sia bello e commovente quando lo guardi, è che in un certo senso Bill è molto, molto fortunato che la persona che ama di più esca alla fine della sua vita. Anche a Bill non è rimasto molto. Quindi la scelta è relativamente facile. Ma in un certo senso riflette cosa si prova davvero quando perdi qualcuno che ami così tanto e c’è ancora molta vita davanti a te. Perché è quello che abbiamo visto accadere all’inizio della storia con Joel. E lentamente ma inesorabilmente ciò che l’universo sta dicendo a Joel è proprio questo: darsi ancora una volta un’occasione.

Sempre Druckmann attribuisce al co-regista Bruce Straley gran parte dell’idealizzazione e della riuscita della versione videoludica di Bill, che permetteva di sollevare, pur nella sua breve apparizione, una domanda essenziale per la lore del titolo: per chi sopravvivere? Druckmann ha anche spiegato l’importanza della presenza di Bill, specialmente nella sua versione “estesa” della serie, per comprendere meglio il personaggio di Joel: