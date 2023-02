NOW, precedentemente conosciuto come NOW TV, è un servizio di streaming che permette di accedere a tutta la programmazione Sky sia in live streaming che in modalità on-demand ovunque voi vogliate. Consente, quindi, di guardare tutti i principali canali di Sky, oltre a tutti gli eventi sportivi live e a centinaia di film, serie TV e programmi da godersi on-demand. Il servizio in abbonamento è accessibile da una grande gamma di dispositivi come computer, smartphone, tablet, console, Smart Tv e device dedicati e, a differenza di Sky, non prevede alcun vincolo contrattuale. In questo articolo vi spieghiamo più nel dettaglio come funziona cercando di fare un po’ di ordine anche con il concetto di Pass, ovvero i pacchetti tematici che possono essere attivati singolarmente o in gruppo e che rappresentano la vera sostanza di NOW.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW. Per accedere rapidamente alle promozioni basta un click.

NOW: tutto quello che c’è da sapere sul servizio di streaming

Come funziona NOW?

NOW, essendo un servizio di streaming e di contenuti in live streaming, richiede una connessione Internet stabile. Il minimo richiesto in download è 2.5 Mbps per visualizzare i contenuti in definizione standard. Per l’HD serve una connessione di almeno 3.5 Mbps mentre per il Full HD si sale a 10 Mbps. Chiaramente se la vostra connessione non rispecchia nemmeno i requisiti minimi, potreste avere serie difficoltà nella riproduzione video. Vi consigliamo, pertanto, di fare dei test della vostra connessione prima di procedere con l’abbonamento sfruttando uno dei tanti servizi gratuiti disponibili online oppure affidandovi al test della connessione presente già nel sito di Sky.

Dove vedere NOW?

Altra cosa da tenere in considerazione sono i dispositivi supportati da NOW. Tenete bene in mente questo elenco poiché in mancanza di un dispositivo tra quelli presenti sarà impossibile usufruire di NOW:

Dispositivi mobili e tablet (tramite app scaricata gratuitamente) Tablet con sistema operativo iOS 13.0 e successivi Tablet con sistema operativo Android 5 e successivi certificati Tablet fire: Fire HD 10 – 11th Gen (2021), Fire HD 8 – 10th Gen (2020), Fire HD 10 – 9th GEn (2019), Fire 7 – 9th Gen (2019), Fire HD 8 – 8th Gen (2018), The Fire HD 10 Plus (2021), Fire HD 8 Plus (2020) Attenzione: al momento non sono supportati i dispositivi Kindle Fire HD ​iPhone con sistema operativo iOS 13.0 e successivi Smartphone con sistema operativo Android 5 e successivi certificati Attenzione: al momento non sono supportati i dispositivi Smartphone Windows

e (tramite app scaricata gratuitamente) Browser web (tramite streaming) Windows: Chrome 75+, Edge, Firefox 68+, Explorer 11 e versioni successive macOS: Safari 11+, Chrome 75+, Firefox 68+ e versioni successive Chrome OS: Chrome OS 79 e versioni successive

(tramite streaming) Console di gioco e TV connesse a device di streaming Fire TV Stick 4K Max (2021), Fire TV Stick 4K – 1a Gen. (2018), Fire TV Stick – 2a & 3a Gen. (2016-2019-2020-2021), Fire TV Stick – Basic Edition (2017), Fire TV Cube-2a Gen (2019), Fire TV Stick Lite – 1a Gen. (2020) Dispositivi Roku NOW Smart Stick Apple TV 4K e Apple TV HD Vodafone TV Chromecast e Chromecast Ultra Attenzione: al momento non è supportata la funzionalità nativa di Chromecast su Smart TV e dispositivi con sistema operativo Android TV e AppleTV di 2^ e 3^ generazione Xbox Series X e Series S​ Xbox One e One S PlayStation 5 PlayStation 4 Attenzione: al momento non sono supportati i dispositivi Nintendo Wii

Lettori multimediali

Computer PC con sistema operativo Windows 7, 8.1, 10, 11 Mac con sistema operativo OSX 10.9 e successivi Attenzione: al momento non sono supportati i dispositivi Chromebook

Smart TV (pre-installate o tramite app scaricata gratuitamente) Smart TV Samsung: modelli dal 2015 Smart TV LG: WebOs e successivi Smart TV Sony BRAVIA: modelli con il sistema operativo Android O (Android 8.x), Android P (Android 9.x), Android 10 Attenzione: al momento non sono supportate le Smart TV Panasonic, Toshiba, LG NetCast TVs e Samsung Serif



Tra i dispositivi supportati sicuramente vi sarà saltato all’occhio il NOW Smart Stick. Si tratta di una chiavetta che si collega alla porta HDMI di qualsiasi televisore e consente di accedere facilmente a tutti i contenuti di NOW, più tante altre applicazioni come Netflix, Prime Video, Disney Plus, YouTube, Spotify e tante altre. Grazie alle sue dimensioni ridotte e alla forma compatta può essere trasportata ovunque voi vogliate e non richiede alcuna configurazione complessa: basta semplicemente collegarla alla porta HDMI del televisore, alimentarla tramite una delle porte USB della TV o tramite una presa di corrente e connetterla a una rete Wi-Fi. Per controllarla si può usare il telecomando in dotazione oppure potreste decidere di proiettare sul televisore i contenuti selezionati dall’app di NOW per smartphone e tablet sfruttando le funzionalità del vostro account. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili sul sito ufficiale del prodotto.

Come registrarsi a NOW?

Per iniziare a usare NOW avrete bisogno di creare un account abbonarvi al servizio. Per farlo, però, dovete ricordarvi che è possibile solo tramite PC o browser Web, ma non tramite applicazione:

Accedete da web al sito ufficiale Decidete quale offerta attivare tra quelle disponibili e premete sul pulsante Scegli Scegliete e-mail e password Inserite i vostri dati personali richiesti e scegliete il metodo di pagamento che preferite tra carta di credito/prepagata o conto Paypal (non sono invece accettate carte di credito virtuali). A questo punto premete su Completa ordine Se avete un codice promozionale potrete inserirlo qui e vi verrà attivato al termine della registrazione. A questo punto potrete usare il servizio anche tramite l’app NOW presente su Google Play Store o App Store. Basta fare il login con i dati inseriti in fase di registrazione e iniziare a navigare indisturbati tra i vari contenuti a vostra disposizione.

Per gestire i Pass attivi sul vostro account, vi basta seguire questi semplici step:

Selezionate l’opzione My Account dal menu di NOW Cercate la voce La mia Offerta A questo punto potete decidere di disattivare un Pass premendo sul pulsante Disattiva Pass > Sì, prosegui > scegliete una motivazione > Conferma disattivazione Oppure di arricchire il vostro abbonamento entrando nell’area “Arricchisci offerta“ Scegliete l’opzione più adatta a voi Accedete a NOW dal dispositivo che preferite tra TV, PC, Smartphone e Tablet e iniziate subito a guardare i nuovi contenuti.

Per ulteriori dettagli vi lasciamo ai nostri appositi articoli dove vi spieghiamo come abbonarvi e come disdire l’abbonamento a NOW.

Quanto costa NOW?

Come già accennato nell’introduzione, l’offerta di NOW ruota attorno a dei pacchetti definiti Pass che consentono di accedere a vari tipi di contenuti: film, serie TV, show televisivi, eventi sportivi e altro ancora. Ecco, quindi, una lista di tutti i Pass disponibili attualmente nel catalogo di NOW:

Pass Sport (5,99 euro per il primo mese e poi 14,99 euro al mese): offre il meglio dei contenuti Sky dedicati a calcio e sport. Permette di vedere 3 match di Serie A per turno, 121 partite della UEFA Champions League, tutti gli incontri della UEFA Europa League, serie BKT, campionati di calcio esteri (Premier League e Bundesliga) e tutti i migliori eventi legati a MotoGP, Formula 1, Basket, NBA e Tennis. Ovviamente include anche la visione in diretta streaming dei canali EuroSport 1 ed EuroSport 2. I contenuti di questo Pass sono disponibili in Super HD senza, costi aggiuntivi, sui dispositivi compatibili (Smart TV, console e chiavette).

(5,99 euro per il primo mese e poi 14,99 euro al mese): offre il meglio dei contenuti Sky dedicati a calcio e sport. Permette di vedere 3 match di Serie A per turno, 121 partite della UEFA Champions League, tutti gli incontri della UEFA Europa League, serie BKT, campionati di calcio esteri (Premier League e Bundesliga) e tutti i migliori eventi legati a MotoGP, Formula 1, Basket, NBA e Tennis. Ovviamente include anche la visione in diretta streaming dei canali EuroSport 1 ed EuroSport 2. I contenuti di questo Pass sono disponibili in Super HD senza, costi aggiuntivi, sui dispositivi compatibili (Smart TV, console e chiavette). Pass Cinema + Entertainment (3 euro per il primo mese e poi 14,98 euro al mese): permette di guardare oltre 1.000 film, le migliori serie TV e gli show SKY Original on-demand. Ci sono ben 15 prime visioni al mese e diversi canali di Sky Cinema (SKY Cinema Uno, SKY Cinema Due, SKY Collection, SKY Cinema Family, SKY Cinema Action, SKY Cinema Suspense, SKY Cinema Romance, SKY Cinema Drama, SKY Cinema Comedy). Oltre a questo, sono disponibili anche i canali in onda dedicati alle serie TV, agli show televisivi e ai documentari (SKY Uno, Sky Atlantic, SKY Serie, SKY Investigation, FOX, MTV, Comedy Central, SKY Arte, SKY Documentaries, Sky Nature, National Geographic, History, SKY TG24 e SKY Sport 24). I canali lineari sono riproducibili in SD e HD (720p), i contenuti on-demand hanno una risoluzione massima di 1080p (Full HD).

(3 euro per il primo mese e poi 14,98 euro al mese): permette di guardare oltre 1.000 film, le migliori serie TV e gli show SKY Original on-demand. Ci sono ben 15 prime visioni al mese e diversi canali di Sky Cinema (SKY Cinema Uno, SKY Cinema Due, SKY Collection, SKY Cinema Family, SKY Cinema Action, SKY Cinema Suspense, SKY Cinema Romance, SKY Cinema Drama, SKY Cinema Comedy). Oltre a questo, sono disponibili anche i canali in onda dedicati alle serie TV, agli show televisivi e ai documentari (SKY Uno, Sky Atlantic, SKY Serie, SKY Investigation, FOX, MTV, Comedy Central, SKY Arte, SKY Documentaries, Sky Nature, National Geographic, History, SKY TG24 e SKY Sport 24). I canali lineari sono riproducibili in SD e HD (720p), i contenuti on-demand hanno una risoluzione massima di 1080p (Full HD). Pass Cinema + Entertainment temporaneo (9,99 euro al mese con un minimo di permanenza di 6 mesi): 6 mesi di Film, Serie TV e Show di Sky al prezzo di 4 mesi.

(9,99 euro al mese con un minimo di permanenza di 6 mesi): 6 mesi di Film, Serie TV e Show di Sky al prezzo di 4 mesi. Pass completo (19,99 euro al mese per i primi 6 mesi e poi 29,97 euro al mese): per avere tutti i contenuti e nuovi film ogni settimana.

Dovete però tenere in considerazione che ogni utente può avere un numero massimo di 6 dispositivi associati al proprio account. Inoltre i Pass Entertainment, Cinema e Kids possono essere guardati su due schermi in contemporanea, mentre per quanto riguarda il Pass Sport la visione su più schermi non è presente.

Cosa consigliamo di guardare?

NOW è una fucina incredibile di contenuti, ma potrebbe confondere gli utenti meno esperti anche perché, a volte, alcuni tendono a scomparire al termine dei diritti di riproduzione. Pertanto, ecco a voi una breve lista dei contenuti che dovete assolutamente vedere e che, salvo casi eccezionali, dovrebbero essere sempre presenti nella piattaforma di streaming. Tra le serie, ad esempio, vi sono Chernobyl, Diavoli, The New Pope, Euphoria, Big Little Lies, The Undoing, Gomorra, Watchmen, ZeroZeroZero, Westworld, His Dark Materials, The Staircase, The Last of Us e Game of Thrones.

Tra i film, invece, consigliamo Il Colore della Libertà, Ariaferma, Dune, Supernova, La Terra dei Figli, Tolo Tolo, Io Sono Nessuno, Freaks Out, Il Collezionista di Carte,The Suicide Squad – Missione Suicida e Una Donna Promettente. Se anche questi non dovessero bastarvi, ogni mese vi aggiorniamo sulle nuove migliori uscite su NOW sia dal punto di vista seriale che cinematografico.