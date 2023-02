Dopo un intenso e mozzafiato finale, come visto nell’episodio 6 di The Last of Us, stavolta la storia punta i riflettori sul passato di Ellie. La decisione di concentrarsi sul retroscena del personaggio di Bella Ramsey, ha un senso sia per gli sviluppi futuri della trama, sia per motivare ulteriormente il carattere e alcune scelte della ragazza. Detto questo, il finale del settimo episodio di The Last of Us proprio come i suoi predecessori saprà ancora una volta sconvolgervi.

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Last of Us

Siamo rimasti insieme ad Ellie sul ciglio di una strada, congelati, impauriti, senza sapere cosa fare, alla fine del sesto episodio, andato in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea assoluta con HBO. All’inizio della settima puntata, la sequenza di apertura sposta l’attenzione su Ellie che tenta di mettere in salvo Joel, spostando subito dopo la cinepresa sul passato della ragazza nel Boston QZ. Il flashback si svolge principalmente in questa ambientazione, circa tre settimane prima della prima volta che abbiamo visto Ellie nella prima puntata di The Last of Us.

Gran parte dell’episodio 7 di The Last of Us tratta il legame tra Riley (Storm Reid) ed Ellie: molti spettatori a questo punto potranno aver intuito, grazie agli episodi precedenti, che qualcosa possa essere successa alle due ragazze, dato che nel corso della stagione più volte Ellie abbia fatto intendere di aver perso anche lei qualcuno a cui ci teneva molto e in un modo alquanto tragico. Pertanto potrebbe non essere risultata eccessivamente una grossa sorpresa scoprire che alla fine Riley muoia per colpa di un infetto. Tuttavia il finale lascia molte domande senza risposta, ad esempio se Riley si trasformi oppure no.

L’ultima volta che si vedono Ellie e Riley nell’episodio 7 di The Last of Us, entrambe sono state morse da un clicker e decidono di sedersi insieme, aspettando che l’infezione da Cordyceps si impossessi di loro. Dopo questa scena, ci manca un pezzo della storia: come è noto dall‘episodio 1 di The Last of Us , Ellie finisce nelle mani di Marlene, ma non è del tutto esplicitato cosa accada a Riley. Un dettaglio straziante, però, lascia supporre una teoria: nell‘episodio 4 di The Last of Us, Ellie afferma che non è la prima volta che si trova costretta a sparare a qualcuno. Si può dedurre, quindi, che Ellie stesse parlando proprio di Riley: probabilmente la ragazza è stata costretta a sparare a Riley dopo che quest’ultima si è trasformata, scoprendo tra l’altro in questo (terribile) modo la sua immunità.