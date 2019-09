Serie TV Now TV: le migliori al 2019

Serie TV Now Tv le migliori presenti sulla piattaforma di streaming di SKY che vi consigliamo caldamente di recuperare.

Le migliori serie TV Now TV disponibili sulla piattaforma streaming di SKY. Continua il nostro viaggio tra le migliori serie TV proposte nelle varie piattaforme streaming. Dopo avervi mostrato le migliori serie TV Netflix e quelle su Amazon Prime Video, oggi vi proponiamo alcuni titoli disponibili sulla piattaforma Now TV, che – a nostro parere – non potete assolutamente perdere. Qui potrete trovare serie di tutti i tipi, che andranno incontro ai gusti di ogni spettatore. Preparatevi a scorrere la lista e a decidere quali storie vivrete durante le vostre serate. Se non siete ancora iscritti a NowTV potete farlo da questa pagina e avrete 14gg di prova gratuiti, dopo questo periodo, per il pacchetto Cinema, Serie TV e intrattenimento, vi saranno addebitati 19,99€ al mese. Potrete disdire in qualsiasi momento il vostro periodo di prova o il vostro abbonamento purchè la procedura di disdetta sia effettuata almeno 1 giorno prima del rinnovo.

Le migliori Serie TV Now TV

Chernobyl

La miniserie Chernobyl, composta da sole cinque puntate della durata di circa 70 minuti, è sicuramente una delle serie TV Now TV più di successo del 2019, che ha coinvolto milioni di spettatori cercando di raccontare una storia controversa e mai dimenticata. Emozionante, coinvolgente a volte disturbante, Chernobyl è una creatura di Johan Renck, il quale ha trasmesso senza mezzi termini che cosa è avvenuto durante quel 26 aprile 1986 e ha mostrato tutte le conseguenze di una delle catastrofi più pericolose degli ultimi 30 anni. Se volete conoscere a fondo la nostra opinione su Chernobyl, potete leggere la nostra recensione.

ROTTEN TOMATOES: 95 %

Gomorra

Ispirata all’omonimo best-seller di Roberto Saviano, la serie TV Gomorra può essere considerata un vero e proprio fenomeno mondiale. Raramente un prodotto italiano ha catturato l’attenzione del pubblico straniero, ma sin dalle prime puntate è facile capire il perché del suo successo. La serie si incentra sulle storie di camorristi e spacciatori di droga che agiscono nella periferia di Napoli, uccidendo senza alcuna pietà e compiendo i reati più disparati.

I protagonisti sono i membri della famiglia Savastano, fiancheggiati da svariati uomini fidati, tra cui Ciro Di Marzio, braccio destro di Don Pietro Savastano, a cui il boss, durante la prima stagione, affida l’arduo incarico di preparare suo figlio Genny Savastano al futuro ruolo di capo del clan. Ciò che viene analizzato al microscopio nella serie Gomorra è proprio la complessa struttura della mafia, legata a doppio filo con il mondo degli affari e della politica, la quale viene esposta in tutta la sua crudeltà e brutalità.

Attualmente la serie conta quattro stagioni, l’ultima disponibile su Now TV da aprile di quest’anno.

ROTTEN TOMATOES: 89 %

Catch-22

George Clooney produce, dirige e interpreta la miniserie Catch-22, raccontando la storia del giovane e carismatico aviatore dell’US Air Force John Yossarian (interpretato da Christopher Abbott), che opera in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Tratta dal romanzo Comma 22 di Joseph Heller, questa serie di sei episodi è un vero e proprio manifesto pacifista, che illustra con umorismo e cinismo la follia e l’assurdità che caratterizzano ogni guerra. Oltre a George Clooney, il cast ospita nomi importanti come Hugh Laurie, Grant Heslov, Kyle Chandler e il grande Giancarlo Giannini.

ROTTEN TOMATOES: 87%

Tin Star

Questa cupa serie thriller ha come protagonista principale Tim Roth nei panni di Jim Worth, il quale si trasferisce con la famiglia in Canada per buttarsi alle spalle un passato da alcolista. Un giorno la quiete della cittadina viene turbata dall’apertura di un grande impianto petrolifero, che sconvolgerà tutti gli equilibri. Jim si troverà ad affrontare i suoi vecchi demoni.

Tin Star è uno dei prodotti più curiosi della piattaforma Now TV, purtroppo anche uno dei meno conosciuti, che mostra una periferia canadese tutt’altro che rassicurante, in cui il dramma del protagonista si riflette nelle vie fredde della città in cui vive. Il ritmo lento potrebbe non venire incontro ai gusti di tutti gli spettatori, ma Tin Star sicuramente merita almeno una prima visione.

La prima stagione è andata in onda nel 2017 mentre la seconda stagione è andata in onda dal 15 Febbraio 2019 al 15 Marzo 2019. La serie è stata da poco rinnovata anche per la terza e ultima stagione.

ROTTEN TOMATOES: 60%

I segreti di Twin Peaks – Twin Peaks

Chi ha ucciso Laura Palmer? Un mistero che negli anni 90′ ha tenuto gli spettatori di tutto il mondo incollati alla poltrona. I segreti di Twin Peaks è, senza ombra di dubbio, la serie che ha cambiato la televisione e la concezione di serialità. Mai prima di allora un prodotto televisivo era riuscito a coinvolgere il pubblico così intensamente e, nonostante una seconda stagione sicuramente più debole della precedente, la serie è diventata una colonna portante della cultura pop.

25 anni dopo l’ultima puntata della seconda stagione, David Lynch realizza Twin Peaks, la tanto desiderata terza stagione che risolvera (oppure no?) alcuni dei misteri insoluti della vecchia serie, sempre in modo atipico a metà fra la realtà e l’immaginazione.

Se non l’avete ancora vista, dovete assolutamente colmare questa mancanza.

ROTTEN TOMATOES: 89 %

Warrior

Warrior è una serie d’azione basata sulle arti marziali, tratta da un racconto scritto direttamente da Bruce Lee e creata da Jonathan Tropper e Justin Lin. L’attore Andew Koji interpreta il protagonista Ah Sahm, un ragazzo arrivato da poco nella città, alla ricerca della sorella. Durante il suo viaggio, Ah Sahm verrà immediatamente ingaggiato da una delle famiglie criminali, per via del suo innato talento nelle arti marziali e rimarrà invischiato nelle sanguinose lotte fra bande della Chinatown locale.

Il piatto forte della serie sono proprio gli spettacolari combattimenti, conditi con una trama coinvolgente, impreziosita dal talento del cast. Consigliata soprattutto agli amanti dei film incentrati sulle arti marziali.

True Detective

L’opera antologica ideata e sceneggiata da Nic Pizzolatto che ha stregato il pubblico. True Detective è una serie poliziesca composta da tre stagioni autoconclusive, in cui vengono affrontati temi come il nichilismo, l’inutilità dell’esistenza e più in generale viene presentata una visione estremamente negativa della vita.

Ogni stagione possiede un cast eccezionale, con attori del calibro di Matthew McConaughey e Woody Harrelson, protagonisti della prima stagione ambientata in Louisiana. La seconda stagione si sposta in California e ha come protagonisti Ray Velcoro e Ani Bezzerides interpretati da Colin Farrell e Rachel McAdams. Nella terza stagione il protagonista, Wayne Hays, è interpretato da Mahershala Ali. La seconda stagione purtroppo non ha avuto lo stesso appeal sul pubblico della prima e della terza, ma True Detective rimane una serie imperdibile, adatta a tutti coloro che amano le storie ben scritte e gli intrecci complessi.

ROTTEN TOMATOES: 78 %

Getting On

Notoriamente, le comedy della HBO non sono caratterizzate da un’atmosfera rilassata e briosa, anzi sono sempre pregne di una certa amarezza. Getting On (remake dell’omonima serie inglese) non è da meno, anzi alza sensibilmente l’asticella del cinismo e della tristezza più di ogni altra comedy targata HBO, come ad esempio Girls o Hello Ladies. La serie è ambientata nell’Unità di terapia estensiva del Mount Palms Memorial Hospital di Long Beach, California. Segue le vicende del personale del reparto, in particolare della dottoressa Jenna James (interpretata da Laurie Metcalf) primario del reparto di medicina.

I personaggi sono tutti ben caratterizzati e le situazioni che loro affrontano più che divertenti risultano per lo più spiazzanti. L’imbarazzo vicario che proverà lo spettatore lo porterà paradossalmente ad entrare in sintonia con i protagonisti e a osservarli al microscopio, tra una risata amara e l’altra.

Non è certamente una serie dalla visione facile, ma è consigliata a tutti coloro che hanno voglia di provare molte emozioni, ridendo sotto i baffi e riflettendo sui temi più disparati.

ROTTEN TOMATOES: 92%