Mancano ormai pochi giorni all’uscita sul piccolo schermo di The Last of Us, serie TV basata sull’acclamato videogame per PlayStation targato Naughty Dog. Pur rimanendo fedele al materiale di partenza, come specificato dallo showrunner Craig Mazin, la serie aggiungerà nuovi dettagli, tra cui il passato di Ellie, interpretata da Bella Ramsey. Ed è stata proprio la giovanissima attrice a spiegare in un’intervista ai microfoni di ScreenRant come fosse rimasta sorpresa da questo aspetto.

The Last of Us adatterà anche la storia di Ellie e Riley

Mi piace il fatto che scopriamo di più su di lei, da dove viene e come sia finita qui. La storia di Ellie e Riley sarà una parte integrante dello show ed esplorerà nel dettaglio il suo passato. Adoro il fatto che sia stata inserita dal momento che era stata concepita come una storia a parte. È accaduta tre settimane prima che la incontrassimo nel primo episodio, e ha dato il via a tutto il resto della sua storia e del suo viaggio, al suo rapporto con Joel e alle sue continue relazioni. Lo trovo davvero interessante, e conoscere anche la storia di come è nata è molto bello.

Bella Ramsey ha fatto dunque riferimento alla storia di Ellie e Riley che viene raccontata in The Last of Us – Left Behind, DLC del primo capitolo. L’attrice di Game of Thrones è stata scelta dopo un casting che ha coinvolto oltre 100 persone. Alla fine il team ha deciso di affidare a lei la parte e lo showrunner Craig Mazin si è detto convinto del fatto che Bella Ramsey sia perfetta per il ruolo. A vestire i panni di Joel ci penserà invece Pedro Pascal. The Last of Us è una serie esclusiva che sarà visibile unicamente su Sky e NOW TV dal 16 gennaio 2023 in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti.

La serie di The Last of Us

