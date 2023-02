Subito dopo la conferma del rinnovo della serie di The Last of Us, l’attrice che interpreta Ellie, Bella Ramsey, ha voluto condividere le sue speranze e le sue paure per la seconda stagione, spiegando ciò che ha già visto dalle bozze della sceneggiatura.

La serie di The Last of Us

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Last of Us

The Last of Us, la seconda stagione spaventa Bella Ramsey, perché?

La nuova serie HBO, che va in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con HBO, ha ricevuto numerosi elogi da parte della critica e del pubblico, anche dai fan del videogioco del 2013. Poco dopo la sua premiere da record e prima della messa in onda dell’acclamato episodio 3, la seconda stagione di The Last of Us è stata rinnovata dalla HBO.

Per l’occasione, Ramsey ha raccontato nel podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz ciò che si aspetta a questo punto della storia:

Sono davvero entusiasta per la storia di questa Ellie e per ciò che vedrete su di lei. Ho dato un’occhiata a un’anteprima della sceneggiatura, in cui si vedono lei e Dina, qualcuno ha fatto un lavoro fenomenale – non so come ci riescano – con una modifica incredibile che ricorda il gameplay. Sarò davvero entusiasta di tornare a interpretarla. E anche la complessità della sua relazione con Joel, come diventa decisamente più complessa… non vedo l’ora. Sarà in un certo senso elettrizzante esplorare la variante e l’intensità emotiva, oltre alla violenza che ne consegue. Ma sono anche nervosa per questo. Perché so cosa succede nella seconda parte e sarò ancora più nervosa perché non vedrò per un po’ un personaggio che mi è molto caro. Sarà davvero triste.

Ciò che emerge dalle osservazioni di Ramsey su cosa aspettarsi dalla seconda stagione di The Last of Us, è la perdita di cui accenna e la relazione di Ellie con Dina. A causa degli eventi che accadono in The Last of Us Part II, i giocatori dell’opera omonima sanno che Ellie sarà senza Joel per una parte della seconda stagione, permettendo alla storia di focalizzarsi su Ellie.

Ramsey menziona anche come la relazione tra Joel ed Ellie diventi decisamente complessa nel secondo gioco, così come sarà molto interessante vedere questa modifica che amplia il rapporto tra il suo personaggio e quello di Dina, che probabilmente sarà uno dei personaggi più attesi introdotti nella seconda stagione di The Last of Us. Insieme ad Abby.