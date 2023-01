Comincia la caccia all’ultimo easter egg: con l’inizio di The Last of Us, la serie in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 16 gennaio, in contemporanea assoluta con HBO, parte anche la ricerca delle differenze fra videogioco e serie tv. E vi garantiamo che non rimarrete delusi a riguardo.

Nell’adattamento televisivo del famoso videogioco di Naughty Dog, portato sul piccolo schermo da Craig Mazin e Neil Druckmann, sia i fan sia gli spettatori che non hanno mai provato l’esperienza videoludica del titolo troveranno una storia che si avvicina moltissimo al materiale originale, sebbene distaccata quando necessario. E in ogni episodio, non mancheranno easter egg, richiami 1:1 all’opera, accenni sottili o altre curiosità profondamente curate. Pronti a scoprirle e a sopravvivere?

La storia di The Last of Us non avrebbe bisogno di presentazioni, ma per i tanti che non hanno mai impugnato un pad per dirigere Joel o Ellie lungo l’ardua strada della sopravvivenza tra gli ultimi barlumi della razza umana, facciamo un breve riepilogo: il mondo è stato messo in ginocchio da un fungo parassita, che peggio di un virus, ha infettato e infestato il 60% della popolazione globale. In mezzo a ciò che resta degli esseri umani, troviamo un contrabbandiere, Joel, alle prese con una rara merce di scambio, Ellie, una ragazza che si ritroverà a viaggiare con lui lungo gli Stati Uniti.

Se il videogioco di The Last of Us ha dato ai suoi giocatori l’opportunità di provare, combattere, ragionare e vivere come l’ultima parte (buona o cattiva?) di un’umanità che cerca disperatamente di restare aggrappata dentro i suoi personaggi, nella serie trova largo spazio un approfondimento ulteriore a questa esperienza, arricchita da tutte le sfaccettature che solo la settima arte può offrire: Pedro Pascal, nei panni di Joel, e Bella Ramsey in quelli di Ellie, come già anticipato nella nostra recensione, sono due sopravvissuti credibili, con le proprie debolezze e le proprie forze. Ma non saranno gli unici grandi protagonisti e in questa prima stagione trovano spazio racconti inediti o parti arricchite che danno spessore e valore a tutta la serie, già pronta a contendersi il titolo di “adattamento migliore da un videogioco“. Cosa cambia però rispetto al videogioco e cosa gli sceneggiatori hanno inserito in modo visibile e meno chiaro in questo titolo pieno di luci e ombre?

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Last of Us, la serie

The Last of Us, easter egg e differenze tra serie tv e videogioco

The Last of Us Episodio 1: easter egg e differenze fra serie TV e videogioco

Sin dai primi minuti della serie di The Last of Us segnaliamo qualche leggera differenza: la serie TV e il videogioco si aprono al mondo in modo diverso l’uno dall’altro, l’adattamento HBO presenta una scena del tutto originale, un’intervista televisiva del 1968.

Uno scienziato, interpretato da John Hannah, predice il futuro apocalittico, sottolineando la pericolosità di un fungo rispetto a un virus. Questa scena manca rispetto al videogioco, pur ricalcandone fedelmente la trama originale a grandi linee. La scena serve inoltre ad anticipare e arricchire allo stesso tempo di suspense la sequenza della sigla, che gioca su più metafore e interpretazioni, la più ovvia è la realistica crescita “a bastoncino” del Cordyceps, simile a grattacieli, la più sottile è infatti è come il parassita si diffonda su ciò che sembrano gli USA visti dall’alto. Infine, in mezzo a ciò che rimane (letteralmente) della razza umana, gli ultimi nostri protagonisti, frapposti davanti alla luce.

Se questa opening strizza un po’ l’occhio secondo alcuni ad altre sigle di apertura iconiche, come quella di Game of Thrones, sempre della HBO, ciò che fa la differenza è anche la musica: nella serie ritroviamo, infatti, lo stesso compositore della colonna sonora del gioco, Gustavo Santaolalla, che accarezza ancora una volta la sua chitarra per guidarci dolcemente verso la fine del mondo.

Il primo episodio di The Last of Us della HBO trascorre circa più di un terzo del suo tempo seguendo Sarah, la figlia di Joel, interpretata da Nico Parker. Questa prima mezz’ora mostra tanti retroscena prima della sua morte, fondamentale per mantenere la fedeltà all’opera originale. Ogni elemento che approfondisce la figura di Sarah e la sua relazione col padre, servono ancor di più nella serie per arricchire Joel di un’ulteriore spessore e validare ulteriormente la sua personalità che verrà pian piano scomposta da Ellie episodio dopo episodio.

Ma nel primo capitolo della stagione di The Last of Us ci sono anche parti accennate nel gioco, altre che non abbiamo mai visto e persino contenuti inediti: la fuga in macchina, i dialoghi tra Marlene (interpretata da Merle Dandridge, che ha anche doppiato il personaggio nel gioco originale) ed Ellie, le scritte sui muri lasciate dalle Luci, la citazione a Riley richiamano il gioco originale, aggiungendo spunti che vedremo nel corso della serie, così come l’easter egg della maglietta di Sarah, presente anche nel gioco. La ragazza indossa una t-shirt con gli Halican Drops, una band che “casualmente” ha fatto un tour le cui tappe sono le stesse che Ellie e Joel visiteranno durante il loro viaggio.

La serie di The Last of Us

A parte questi elementi fedeli al titolo pubblicato da Sony Interactive Entertainment, la serie aggiunge alcune novità, come le date dell’inizio della pandemia, slittate dal 2003 nella serie rispetto al 2013 nel gioco, le origini dell‘orologio di Joel regalatole dalla figlia, il film di Curtis and the Viper 2 che si ricollega a The Last of Us Parte 2, il codice radio e la musica che conclude l’episodio (che dallo sguardo di Joel lascia presagire un significato per l’utilizzo delle canzoni anni ’80) e infine la chiave inglese che Joel usa per salvare la figlia. Perché ha lasciato un’arma così efficace? L’ipotesi migliore è che questo sia un cenno al videogioco: in The Last of Us Part 1 e The Last of Us Part 2 l’utilizzo delle armi da mischia è molto limitato e si rompono continuamente. Dato che è un gioco sulla sopravvivenza, si è giustamente posta l’attenzione sull’utilizzo di più strumenti per colpire infetti e umani aggressivi. Tenersi una chiave inglese in quella situazione, sarebbe forse stato utile, per qualche tempo, ma sarebbe anche stato poco attinente all’opera originale.

