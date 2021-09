The Mandalorian 3, Andor e Obi-Wan Kenobi: ecco quando usciranno!

Secondo quanto riferito, la terza stagione di The Mandalorian, e le serie Obi-Wan Kenobi e Andor usciranno su Disney+ nel 2022. La notizia è stata rivelata in esclusiva da The Hollywood Reporter, ma pare che il riferimento provenga da una nota nascosta in un documento di Lucasfilm riguardante il nuovo capo delle pubbliche relazioni Chris Coxall.

Tutti i dettagli sulle nuove uscite Star Wars di Disney+

In una panoramica dei prossimi progetti dello studio, il report indica che “la lista 2022 di Lucasfilm include le serie Disney Plus Star Wars Obi-Wan Kenobi, Andor e The Mandalorian”. Certamente non è una grande sorpresa, dato che il 2021 vedrà il debutto di The Book of Boba Fett, che è stato annunciato per la prima volta durante il finale della seconda stagione di The Mandalorian lo scorso anno.

La star di Obi-Wan Kenobi Ewan McGregor, inoltre, ha recentemente confermato che la serie ha terminato le riprese, mentre la terza stagione di The Mandalorian non è ancora entrata in produzione. I dettagli della trama per tutte e tre le nuove serie sono stati tenuti nascosti, ma sappiamo che Obi-Wan Kenobi vedrà il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader, che avrà la “rivincita del secolo” con il suo ex Maestro Jedi.

La stagione 3 di The Mandalorian, in ogni caso, ha molte domande a cui rispondere. C’è il problema della Darksaber, che è finita nelle mani di Din Djarin invece che in quelle di Bo-Katan, e molti interrogativi sul Bambino (Baby Yoda), che è in addestramento Jedi con Luke Skywalker. Anche Moff Gideon pare possa essere un personaggio chiave, con Giancarlo Esposito che ha recentemente stuzzicato i fan affermando che la sua ricerca per catturare Grogu è tutt’altro che finita.

Insomma, probabilmente scopriremo di più sulla storia delle future serie quando The Book of Boba Fett arriverà su Disney Plus questo dicembre.