The Promised Neverland 2 e Kemono Jihen su VVVVID in simulcast

Attraverso un breve articolo sul suo sito ufficiale, Dynit annuncia il simulcast sulla piattaforma gratuita VVVVID a partire dall’11 gennaio di due attesissime serie anime: The Promised Neverland 2 e Kemono Jihen.

I manga da cui sono tratte entrambe le serie sono editi in Italia da J-Pop.

The Promised Neverland 2

The Promised Neverland 2 dovrebbe comporsi di un’unica cour di 12 episodi così come accaduto con la prima stagione. La stagione inoltre dovrebbe contenere alcune sequenze inedite non apparse nel manga.

Vi ricordiamo che The Promised Neverland è terminato in Giappone lo scorso 15 giugno con il capitolo, il 181. Lo stesso autore Kaiu Shirai aveva parlato del finale recentemente, cliccate QUI per leggere le sue dichiarazioni.

In Italia la serie è edita da J-Pop che ha pubblicato i primi 17 volumi e il primo light novel. La serie dovrebbe comporsi di 20 volumi totali, in Giappone è attesa la pubblicazione del 20° in autunno.

Eccovi la sinossi tratta dal primo volume:

Le vogliono bene come a una mamma, ma non è un loro genitore. Vivono tutti insieme, ma non sono fratelli. Emma, Norman e Ray passano giorni felici in un piccolo orfanotrofio. Ma un giorno la loro vita viene improvvisamente stravolta. Che destino li attende, ora che conoscono la verità?!

Eccovi una nuova visual diffusa pochi giorni fa e il trailer:

La prima stagione è disponibile gratuitamente sulla piattaforma streaming VVVVID e su Amazon Prime Video anche doppiata in italiano.

Kemono Jihen

Eccovi la trama dello shonen di Sho Aimoto. J-Pop ha pubblicato i primi 3 volumi dei 10 attualmente disponibili. Il manga è ancora in corso di serializzazione

Quando in un remoto villaggio di montagna chiamato Inugami iniziano ad apparire una serie di corpi di animali che marciscono dopo una sola notte; un detective di Tokyo specializzato in occulto, viene mandato sul posto a indagare. Mentre lavora al caso, incontra uno strano ragazzo che i coetanei hanno soprannominato “Dorotabo” come uno youkai che vive nel fango. Le forze soprannaturali sono all’opera da tempo e, sebbene Dorotabo sia solo un soprannome, potrebbe non essere l’unica cosa del ragazzo a non essere umana…

Queste invece sono il poster e il trailer: