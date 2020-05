The Promised Neverland – Kaiu Shirai parla del finale

Lo sceneggiatore di The Promised Neverland, Kaiu Shirai, è stato recentemente intervistato dal quotidiano francese Le Figaro e ha parlato dell’ispirazione dietro la serie e del suo finale oramai prossimo e molto attesso da fan e lettori.

Sull’ispirazione di The Promised Neverland, lo sceneggiatore ha rivelato che in parte proviene da alcuni incubi avuti da bambino dopo aver letto Hansel e Gretel, che gli avevano fatto sviluppare la paura di essere divorato. Crescendo Shirai ha “esorcizzato” questo trauma chiedendosi se i mostri allevassero umani come bestiame, potrebbero risolvere i loro problemi.

Sul finale invece è stato più criptico dicendo che in molti si sono avvicinati a grandi linee alla fine della storia attraverso teorie, ma nessuno ha colto esattamente la conclusione che ha scelto e questo lo rende molto orgoglioso dandogli fiducia sulla bontà della storia raccontata.

La serializzazione di The Promised Neverland è giunta attualmente al Capitolo 176 con 18 volumi pubblicati in Giappone.

In Italia la serie è edita da J-Pop che ha pubblicato i primi 14 volumi.

Eccovi la sinossi tratta dal primo volume:

Le vogliono bene come a una mamma, ma non è un loro genitore. Vivono tutti insieme, ma non sono fratelli. Emma, Norman e Ray passano giorni felici in un piccolo orfanotrofio. Ma un giorno la loro vita viene improvvisamente stravolta. Che destino li attende, ora che conoscono la verità?!

Dal manga è stata tratta anche una serie animata prodotta da CloverWorks e disponibile gratuitamente con sottotitoli in italiano sulla piattaforma streaming VVVVID. Una seconda serie anime arriverà a gennaio 2021.

Sono state anche pubblicati due light novel il primo con protagonista Norman e scritto da Nanao. Il secondo ha come protagoniste mamma Isabella e sorella Krone. È stata anche annunciato un terzo light novel ma senza dettagli.

Infine il prossimo 18 dicembre uscirà un film live action diretto da Yûichirô Hirakawa e sceneggiato da Noriko Gotou che narrerà le vicende del primo arco narrativo ambientato a Grace Field House – per tutti dettagli cliccate QUI.