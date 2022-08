In questi giorni sulla piattaforma streaming Netflix è arrivata The Sandman, la serie TV ispirata all’opera letteraria di Neil Gailman. Il pubblico e la critica ne stanno parlando bene, tuttavia qualcosa ha attirato l’attenzione degli spettatori. Le proporzioni delle immagini della produzione sono corrette? Ai vostri occhi The Sandman si vede male?

Acquista il nuovo cofanetto completo di The Sandman su Amazon oppure recuperare la nostra recensione di The Sandman, la serie TV

The Sandman si vede male? Netflix risponde

I fumetti di The Sandman vantano un altissimo numero di appassionati in tutto il mondo e di conseguenza la serie TV era molto attesa da parte di tutti. La lente di ingrandimento era già posizionata sulla produzione sin dalle prime indiscrezioni.

Proprio per questo motivo, all’uscita del trailer molti fan hanno notato qualcosa di strano, qualcosa che ha creato parecchio dibattito nella community: il rapporto d’aspetto delle immagini.

Più nello specifico, seppure le immagini del trailer di The Sandman portassero lo spettatore all’interno di un mondo fantastico e dall’incredibile design, alcune persone hanno trovato le immagini nel trailer distorte, portando alcuni a chiedersi se ci fosse qualcosa di strano nelle proporzioni dello show. Questo aspetto sappiamo quando può influenzare in positivo o in negativo un’itera produzione. Cambiare o distorcere il rapporto d’aspetto può donare un forte carattere alla pellicola ma anche rovinarla completamente.

La risposta di Netflix

Dopo l’uscita del tanto atteso trailer, la serie ha finalmente fatto il suo debutto sulla piattaforma streaming Netflix il 5 agosto. Cosa è accaduto? Qual è stata la risposta da parte del pubblico? E sopratutto, dal punto di vista tecnico è cambiato qualcosa rispetto a quanto visto precedentemente nel trailer ufficiale? La risposta a quest’ultima domanda è no!

Infatti, lo stile e l’aspetto del trailer è stato ritrovato anche all’interno degli episodi della serie! Le proporzioni viste nel trailer non erano dunque frutto di un lavoro non eseguito in maniera corretta ma una precisa scelta stilistica. La risposta di Netflix non è tardata ad arrivare!

Infatti, in base a quanto riportato da Variety, un portavoce di Netflix ha rivelato che questa proporzione è stata in realtà una scelta pensata e decisamente intenzionale. Nello specifico, il portavoce ha affermato che le scelte visive sono state fatte per rendere gli ambienti maggiormente surreali, così da creare quello che è poi stato il Regno del Sogno.

Di seguito condividiamo con voi le dichiarazioni:

“Come noterai, molti degli ambienti della serie sono surreali e spesso diciamo che è proprio come sarebbe un sogno”.

Il caso è chiuso

Dunque, grazie a questa dichiarazione, possiamo definire chiuso il caso del rapporto d’aspetto! Che possa essere di vostro gusto o meno, la scelta è chiara e ponderata e su questo ora non ci sono dubbi! Fortunatamente per la produzione, nonostante le critiche iniziali riguardanti le proporzioni, The Sandman vanta ad oggi numerose recensioni positive e i fan dei fumetti si dicono soddisfatti. La produzione Tv è infatti risultata essere coerente e in linea con la controparte cartacea.

Insomma, la produzione e il cast sembra abbiano fatto un buon lavoro! Prima di concludere vi ricordiamo che all’opera in questa produzione troviamo nomi del calibro di Tom Sturridge, Gwendoline Christie, John Cameron Mitchell, Niamh Walsh, Patton Oswalt, David Thewlis e Jenna Coleman.