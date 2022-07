C’è qualcuno che non conosce o non sa come funziona Netflix? Si tratta di un servizio di streaming in abbonamento che da più di 10 anni, seguendo ovviamente le evoluzioni tecnologiche per quanto riguarda il web, consente di guardare serie TV e film senza pubblicità su un dispositivo connesso a Internet. Fondata da Reed Hastings e Marc Randolph il 29 agosto 1997 a Scotts Valley, in California, a partire dal 2014 Netflix ha ampliato la produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online. Con più di 200 milioni di abbonati in tutto il mondo, Netflix è attualmente uno servizi di streaming più popolari al mondo. Tuttavia, per coloro i quali non avessero ancora deciso di abbonarsi, in questo articolo vi spiegheremo tutto ciò che c’è da sapere sul colosso dello streaming a partire da come funziona fino ad arrivare ai principali contenuti offerti.

Netflix: tutto quello che c’è da sapere sul servizio di streaming

Cos’è Netflix?

Netflix, come già detto nell’introduzione, è un servizio di streaming in abbonamento che permette di guardare serie TV e film senza pubblicità su un dispositivo connesso a Internet. In realtà non è sempre stato propriamente così e negli anni ha subito notevoli cambiamenti. Netflix, infatti, fu fondata il 29 agosto 1997 da Marc Randolph e Reed Hastings i quali, però, già lavoravano per altre realtà. Il primo, infatti, ha lavorato come direttore marketing per la società di Hastings Pure Atria, era uno dei co-fondatori di MicroWarehouse e in seguito venne assunto come vicepresidente del marketing per la Borland International. Hastings, invece, scienziato informatico e matematico, ha venduto Pure Atria a Rational Software Corporation nel 1997 per 700 milioni di dollari in quella che è stata l’acquisizione più ricca nella storia della Silicon Valley.

I due ebbero l’idea di fondare Netflix proprio mentre facevano i pendolari tra le loro abitazioni a Santa Cruz e il quartier generale di Pure Atria a Sunnyvale, in particolare nel periodo in cui erano in attesa che i regolatori governativi approvassero la fusione tra le due società. Hastings decise, quindi, di investire ben 2,5 milioni di dollari in contanti per avviare Netflix, mentre Randolph inizialmente provò a racimolare dei soldi cercando di imitare la nascente società di e-commerce Amazon. Inizialmente provò a vendere nastri VHS, ma si rese conto che erano troppo costosi da immagazzinare e troppo delicati da spedire, allora provò con i DVD. Nel 1997, tuttavia, erano ancora una tecnologia molto costosa e disponibile solo in alcuni mercati, pertanto provò a considerare l’idea di venderli o noleggiarli per posta provando a spedirne uno alla casa del collega Hastings. Quando il DVD arrivò intatto fu il vero inizio della società che oggi ha un valore di oltre 20 miliardi di dollari.

Il 14 aprile 1998, quando venne lanciata ufficialmente sul mercato Netflix, funzionava un po’ come Blockbuster, ma con appena 30 dipendenti e solo 925 DVD di cui possedevano la licenza di noleggio o vendita. Si dovette attendere il 2010 per osservare un incremento esponenziale delle offerte streaming, grazie anche all’espansione della società in mercati importanti come l’Europa e il Sudamerica. Dal 2016 il servizio di streaming è disponibile in oltre 190 Paesi in tutto il mondo affermandosi leader indiscusso del settore on demand.

Come funziona Netflix?

Netflix è un servizio di streaming che richiede un abbonamento mensile al quale è possibile rinunciare in qualsiasi momento dato che non sono presenti particolari vincoli contrattuali. Una volta disdetto l’abbonamento si può comunque continuare a usufruire del servizio fino alla sua data di scadenza. Disdire il rinnovo automatico dell’abbonamento è molto semplice, a patto che si usi un dispositivo Android, un browser Web o l’applicazione di Netflix per Windows 10 o 11 poiché, purtroppo, per iOS e iPadOS non c’è, attualmente, modo per farlo dall’applicazione. Nei primi due casi le azioni da compiere sono le seguenti:

Cliccare sulla miniatura del profilo e selezionare la voce Account

Andare nell’area Abbonamento e fatturazione

Cliccare sul tasto Disdici abbonamento e poi Conferma disdetta

e poi Qualora decideste di riattivare l’abbonamento, potreste farlo in qualsiasi momento andando nella stessa area e cliccando su Riattiva abbonamento. Se doveste farlo prima di dieci mesi, avreste nuovamente tutte le vostre preferenze e i contenuti preferiti memorizzati in precedenza.

Tramite l’applicazione per Windows, invece, dovrete premere sull’icona con i tre puntini, cliccare sulla voce Impostazioni e poi premere sulla dicitura Dettagli account. Verrete rimandati automaticamente alla pagina Web con la quale interagirete esattamente come spiegato prima. Netflix dà anche la possibilità di modificare il giorno in cui far partire l’addebito automatico inerente al proprio piano d’abbonamento così da adattarlo alle proprie esigenze economiche. In questo caso basta andare nelle impostazioni dell’account nella maniera sopradescritta e premere sulla voce Modifica giorno di fatturazione e seguire la semplice procedura indicata sullo schermo con la selezione della data.

Esistono tre tipologie di abbonamento (che vedremo meglio più avanti quando parleremo dei costi) ovvero Base, Standard o Premium. Questi offrono la possibilità di creare più profili (fino a un massimo di 5) così da garantire massima libertà di visione per ogni persona che usufruisce del servizio condiviso con altri. I profili, inoltre, si possono personalizzare per fasce d’età e si possono impostare dei limiti di visione su determinati contenuti o preferenze linguistiche. Questo è possibile perché ogni profilo possiede una propria lista di salvataggio dei contenuti (qui vi spieghiamo come effettuare i download per poterli visualizzare in modalità offline) e suggerimenti personalizzati scollegati dagli altri profili facenti parte del medesimo account.

Dove vedere Netflix?

Il servizio di Netflix offre la possibilità di essere fruibile praticamente su qualsiasi piattaforma o schermo disponibile. Ecco come vedere Prime Video:

Fire TV Stick

Un dispositivo multimediale dalle dimensioni davvero ridotte, simili a quelle di una comune penna USB (appena più grande) che trasforma qualunque TV dotata di ingresso HDMI in una Smart TV. È prodotto e distribuito da Amazon e viene offerta a un prezzo di listino di appena 39 euro, ma si trova spesso in offerta a 29 o addirittura 19 euro. Se la vostra TV non ha funzioni smart, questa è la soluzione che fa per voi, introducendo oltre a Netflix anche funzioni di navigazione sul web, musica, giochi e tutto ciò che generalmente offrono i dispositivi Android.

Acquistate il Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione per godervi Netflix tranquillamente sul vostro televisore.

Google Chromcast

Si tratta di un dispositivo di streaming video che permette di trasmettere contenuti video inoltrati dallo smartphone alla vostra TV. Sono compatibili applicazioni come YouTube, Prime Video e, ovviamente Netflix. Quindi se volete sfruttare la Google Chromecast con Netflix seguite questi passaggi. Avviate l’app di Netflix dal vostro smartphone, selezionate l’icona Cast e infine selezionate il dispositivo Chromecast dall’elenco. Badate bene che Chromecast e smartphone devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Smart TV

Tutte le Smart Tv di ultima generazione prevedono una serie di funzioni smart, come la navigazione sul web e l’installazione di app dedicate per la fruizione di contenuti video. Il sistema MyTV legato alle TV Samsung, LG, Sony, Philips e Sharp o il sistema Android TV presente in TV come Xiaomi, Hitachi o Hisense permettono infatti di installare direttamente sulla vostra TV l’app ufficiale di Netflix, che già dalla schermata home della vostra TV vi da un’anteprima dei titoli disponibili al momento senza dover necessariamente avviare l’app. In alcune tipologie di TV potete trovare anche il comando rapido di Netflix direttamente dal telecomando in dotazione.

Smartphone e tablet Android e iOS

L’app ufficiale di Netflix è disponibile per Android e iOS, vi basterà scaricarla dal rispettivo store e usare le credenziali di accesso del vostro account precedentemente creato. Disponibile anche in alcuni modelli di smartphone con sistema operativo Windows Phone. In ogni caso per smartphone e tablet Android l’applicazione è perfettamente funzionante da OS 5.0 (Lollipop) o versione successiva, mentre per iPhone e iPad Apple da iOS 11.0 o versioni successive.

Computer (PC, Mac, Linux)

Netflix è praticamente accessibile da qualunque PC Windows, Linux o Mac, purché sia installato un browser con supporto HTML5, ovvero Microsoft Edge, Chrome (Windows e sistemi Linux), Safari Opera, Firefox Mozilla e molti altri.

PlayStation e Xbox

Allo stesso modo di come avviene nel mondo degli smartphone, le console di ultima generazione offrono un’app dedicata a Netflix. Vi basterà andare sul PlayStation Store per scaricare la versione disponibile per Sony PlayStation 4 (PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4) e PlayStation 5 e Microsoft Store per scaricare la versione dedicata a Xbox One (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) e Xbox Seris S e Series X.

Altri dispositivi

Lettori multimediali e Set-top box che utilizzano Android TV, tra cui NVIDIA SHIELD TV e Mi Box, o tv box come Apple TV Box, i dispositivi di Sky e TIM.

Come registrarsi a Netflix?

Prima di scoprire tutte le magie di Netflix, bisogna obbligatoriamente iscriversi e fin da subito scegliere un metodo di pagamento non essendoci più il periodo di prova. Collegatevi, quindi, alla pagina principale di Netflix e digitate l’indirizzo email all’interno dell’apposita casella di testo che trovate al centro della schermata, premendo poi il tasto Inizia. A questo punto cliccate sul tasto Continua e inserite una password sicura magari utilizzando un generatore di password casuali. Una volta digitata nell’apposito spazio, potrete scegliere anche di attivare la voce Sì, inviatemi email con le offerte speciali di Netflix, ma in ogni caso dovrete fare clic su Continua per due volte consecutive per procedere con la registrazione.

Ora arriva la parte più delicata, ovvero la scelta dei piani di abbonamento. Ve ne parleremo nel paragrafo successivo, tuttavia in questo caso vi basta sapere che una volta scelto quello che più vi aggrada, tutte le scritte diventano rosse. Premete nuovamente su Continua ed eseguite l’ultimo step della procedura di registrazione: la scelta del metodo di pagamento. Qui potete scegliere tra Carta di credito/debito (anche prepagate, come HYPE, Revolut, Flowe o Revolut), PayPal o, se in possesso, Carta regalo Netflix. Una volta inseriti i dati premete sul pulsante Inizia l’abbonamento a pagamento e la registrazione è conclusa. Il consiglio finale è quello di associare un numero di telefono al vostro account, così da poter facilmente recuperare la password in caso di smarrimento.

Quanto costa Netflix?

Netflix offre vari piani per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Il tipo di piano determina su quanti dispositivi è possibile guardare Netflix contemporaneamente e la qualità massima dello streaming. Con ogni piano, comunque, potete guardare film e serie TV e divertirvi con giochi per dispositivi mobili senza limiti. Questi prezzi sono validi per i nuovi abbonati e saranno gradualmente applicati anche a tutti gli utenti già abbonati. Gli attuali abbonati riceveranno un’email di notifica 30 giorni prima della variazione dei prezzi, salvo cambi di piano.

Base Standard Premium Costo mensile € 7,99 12,99 € 17,99 € Numero di schermi su cui si può guardare Netflix contemporaneamente 1 2 4 Numero di cellulari e tablet su cui è possibile scaricare contenuti 1 2 4 Film, serie TV e giochi per dispositivi mobili senza limiti ✓ ✓ ✓ Visione su laptop, TV, cellulare o tablet ✓ ✓ ✓ HD disponibile ✓ ✓ Ultra HD disponibile ✓

Per quanto riguarda la qualità dello streaming, questa cambia, appunto, in base all’abbonamento scelto e alla qualità generale della propria connessione: