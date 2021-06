The Seven Deadly Sin: si conclude l’anime dopo 7 anni

L’anime di The Seven Deadly Sin, adattamento dell’omonimo manga (Nanatsu no Taizai) di Nakaba Suzuki si è ufficialmente concluso. L’account Twitter ufficiale dell’anime televisivo dopo la messa in onda dell’ultimo episodio della stagione finale ha condiviso una visual per commemorare il completamento della serie in corso da quasi 7 anni!

Vi ricordiamo che se l’anime è concluso, stessa cosa non si può dire per il franchise. Il 2 luglio 2021 in Giappone, uscirà il film The Seven Deadly Sins: Cursed By Light (Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi), ambientato dopo gli eventi di The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement.

Questa la nuova key visual:

The Seven Deadly Sin: l’anime

Le prime due stagioni dell’adattamento anime intitolate The Seven Deadly Sins e The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments, sono state prodotte dalla A-1 Pictures e andate in onda da ottobre 2014 a giugno 2018 per un totale di 48 episodi. Durante questo periodo sono stati anche pubblicati 3 episodi di animazione video originale (OVA) e 4 episodi speciali. La terza stagione dell’anime, The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of the Gods, è stata presentata in anteprima il 9 ottobre 2019 ed è stata composta da 24 episodi animati da Studio DEEN in collaborazione con Marvy Jack, ritornati poi per occuparsi dell’animazione della quarta e ultima stagione.

Lo staff della quarta stagione ha ripreso i propri ruoli con Susumu Nishizawa come direttore della serie, Rintarō Ikeda come sceneggiatore, Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto e Takafumi Wada come compositori di musica, Rie Nishino come character designer e Chikako Yokota come direttore del suono.

Potete guardare l’anime su Netflix.

The Seven Deadly Sin: il manga

The Seven Deadly Sins – Nanatsu no taizai (I sette peccati capitali) è scritto e disegnato da Nakaba Suzuki, serializzato sul Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha dal 10 ottobre 2012 e concluso con il numero 41 lo scorso maggio. In Italia la serie è pubblicata dalla Star Comics (recuperate il manga su Amazon!) che descrive così la trama:

Si narra che sette temibili guerrieri, conosciuti come i Seven Deadly Sins, tramarono per rovesciare un pacifico regno nelle terre di Britannia. Da allora nessuno li ha più visti. Dieci anni dopo, convinta della loro innocenza e sicura che siano sopravvissuti, una giovane fanciulla si mette sulle loro tracce: nuovi temibili nemici minacciano il regno e i sette “peccatori” sono la sua unica speranza!

L’ultimo numero è uscito in un’edizione speciale e a tiratura limitata, con allegato un set di sticker, un mini artbook e una postcard.