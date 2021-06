The Seven Deadly Sins: Cursed By Light – il nuovo teaser

Il sito ufficiale e l’account di Toei Movie Channel su YouTube, del prossimo film The Seven Deadly Sins: Cursed By Light (Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi) hanno pubblicato un nuovo teaser. Il video presenta Gelda, Zeldris, così come Meliodas ed Elizabeth.

La breve clip mostra i personaggi principali che si godono una giornata rilassante, mentre preparano il cibo.

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light è una storia completamente originale, che quindi non ha nulla a che vedere con il manga o con l’anime. La trama è ambientata dopo gli eventi di The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement.

Questa una breve sinossi:

La Guerra Santa è finita e i Sette Peccati Capitali si sono sciolti. Elizabeth e Meliodas fanno un viaggio e incontrano accidentalmente Zledris e la sua amante, Gelda. Nel frattempo, il matrimonio di Diane e King si sta svolgendo nella Foresta del Re delle Fate. Anche Ban e Gowther sono con loro, come ospiti del matrimonio. Tuttavia, proprio quando Diane sta per percorrere la navata, un suono misterioso inizia a risuonare nella foresta. Improvvisamente, un esercito di fate e giganti interrompe il matrimonio. Dahlia, un ex re delle fate, e Dubs, maestro artigiano del clan dei giganti, guidano i misteriosi nuovi arrivati. Ma qual è esattamente il loro obiettivo?

Questa la key visual del fim:

Studio DEEN sta animando il film. Takayuki Hamana è alla regia e con Rintarou Ikeda si occupa della sceneggiatura. Kohta Yamamoto e Hiroyuki Sawano stanno componendo la musica.

Il cast principale ritorna ancora una volta: Yuuki Kaji è la voce di Meliodas e Zeldris, Sora Amamiya è Elizabeth mentre Gelda è doppiata da Yuko Kaida. Si uniscono al cast Yuuichi Nakamura (Dahlia) e Shinichirou Kamio (Dubs)

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light uscirà il 2 luglio 2021 in Giappone.

The Seven Deadly Sins: manga e anime

The Seven Deadly Sins – Nanatsu no taizai (I sette peccati capitali) è scritto e disegnato da Nakaba Suzuki, serializzato sul Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha dal 10 ottobre 2012 e concluso con il numero 41 lo scorso maggio. In Italia la serie è pubblicata dalla Star Comics (recuperate il manga su Amazon!) che descrive così la trama:

Si narra che sette temibili guerrieri, conosciuti come i Seven Deadly Sins, tramarono per rovesciare un pacifico regno nelle terre di Britannia. Da allora nessuno li ha più visti. Dieci anni dopo, convinta della loro innocenza e sicura che siano sopravvissuti, una giovane fanciulla si mette sulle loro tracce: nuovi temibili nemici minacciano il regno e i sette “peccatori” sono la sua unica speranza!

L’anime, giunto alla quarta stagione, è trasmesso su Netflix. La quarta stagione, The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan), ha fatto il suo debutto lo scorso 6 gennaio in Giappone.

Del franchise fa parte anche un film anime intitolato The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky uscito in Giappone nell’agosto 2018.