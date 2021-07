The Suicide Squad – Missione Suicida: ecco perché Joker non ci sarà

Da molto tempo si sapeva che diversi membri del cast di Suicide Squad di David Ayer non sarebbero tornati a recitare in The Suicide Squad – Missione Suicida, scritto e diretto da James Gunn (l’autore di Guardiani della Galassia), che arriverà nelle sale e su HBO Max il 6 agosto. Tra i personaggi che non sarebbero tornati c’è anche Joker e, a quanto pare, il motivo dietro a questa scelta, è più banale di quanto si possa pensare.

A rivelarne il motivo lo stesso James Gunn in un’intervista concessa al New York Times.

Il perché Joker non parteciperà a The Suicide Squad – Missione Suicida

The Suicide Squad – Missione Suicida non vedrà la presenza di Joker semplicemente perché James Gunn non ha trovato una buona ragione per inserirlo nella storia.

“Non so perché Joker dovrebbe far parte di questa Suicide Squad. Non sarebbe stato d’aiuto in quel tipo di situazione, che è sostanzialmente una zona di guerra. Volevo creare la mia idea di Suicide Squad. Se avessi copiato le idee del film di David avrei reso questo film l’ombra del film di David. Invece volevo che questo fosse un progetto completamente a sé stante.”

In fondo quando la Warner Bros. aveva commissionato The Suicide Squad – Missione Suicida a James Gunn gli aveva dato carta bianca, quindi non era obbligato a riportare sul set tutti vecchi personaggi di The Suicide Squad, e Joker sembra non essere adatto a questo nuovo film.

A proposito di The Suicide Squad – Missione Suicida

The Suicide Squad – Missione Suicida promette di dare vita a una corsa folle, profana e imprevedibile piena di personaggi che sono amati e odiati, o un po’ entrambe le cose.

Il film, arrivo nelle sale americane il prossimo 6 agosto, vedrà nel cast Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Joel Kinnaman come Rick Flagg, Jai Courtney nel ruolo di Captain Boomerang, Viola Davis nei panni del capo della Suicide Squad, Amanda Waller, Michael Rooker, Idris Elba, Daniela Melchior e Sylvester Stallone.

Questa la sinossi del film:

Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn. Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore.

In attesa del film recuperate il Blue-Ray di Suicide Squad su Amazon!