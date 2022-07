The Walking Dead sta per concludersi, ma il suo universo narrativo continuerà ancora a vivere. L’undicesima e ultima stagione dell’amata serie drammatica di AMC tornerà con i suoi ultimi otto episodi il 2 ottobre (il 3 in Italia su Disney+) e questa data indicherà l’inizio della fine dello spettacolo canonico iniziato con Rick Grimes e un piccolo gruppo di sopravvissuti all’apocalisse zombi nell’ormai lontano 2010. Undici stagioni e dodici anni dopo, la serie madre ha generato un universo in espansione di spin-off, tra cui Fear the Walking Dead, la miniserie di due stagioni The Walking Dead: World Beyond e la serie antologica a episodi Tales of the Walking Dead.

The Walking Dead si concluderà a novembre con il suo finale di serie dopo ben 177 episodi. AMC ha già annunciato nuove serie che usciranno dopo l’ultima stagione di The Walking Dead, la cui premiere è prevista per il 2023: una incentrata su Daryl Dixon (Norman Reedus), Isle of the Dead, con i nemici Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) ambientata in una New York post-apocalittica, la serie, attualmente senza titolo, che riunisce i partner perduti da tempo Michonne (Danai Gurira) e Rick Grimes (Andrew Lincoln).

Durante una conferenza stampa al Comic-Con di San Diego dedicata alla stagione 11 di The Walking Dead, i produttori hanno confermato che lo show offrirà una chiusura e un finale definitivo nonostante la serie di sequel multipli annunciati. Queste le parole di Scott Gimple, chief content officer di Walking Dead Universe, riferendosi all’annuncio di AMC nel settembre 2020 che lo spettacolo si sarebbe concluso con la stagione 11:

“Ci stavamo allontanando partendo dal presupposto che avremmo continuato ad andare avanti per un po’. Poi, però, le cose sono cambiate. Secondo me in alcune cose abbiamo seguito bene i piani, mentre in altre cose abbiamo avuto alcuni problemi”.

The Walking Dead 11 Disney Plus

Gimple ha, poi, continuato:

“Il finale riguarda il completamento della storia di The Walking Dead, non la creazione di spinoff. C’è spazio per quegli spinoff, ma il finale di The Walking Dead concluderà completamente la storia di questi 11 anni. Non volevamo che gli spinoff ostacolassero la soddisfazione di vedere la serie principale concludersi.”

La showrunner e produttrice esecutiva Angela Kang, che ha co-scritto il finale della serie diretto da Greg Nicotero, ha fatto eco ai commenti di Gimple per confermare che l’episodio finale sarà una vera conclusione nonostante vi saranno delle continuazioni:

“Penso che sia giusto. Penso che l’obiettivo sia che, anche se non ci fossero spinoff, debba esserci una chiusura definitiva dello spettacolo. Lo show stesso ha bisogno di un finale vero. Ma le porte sono lasciate aperte, come spesso accade nella vita, e come lo erano anche nel finale del fumetto. C’è sempre una storia che continua, anche quando quella raccontata sullo schermo finisce. Questo è il nostro spirito”.

L’ultima stagione di The Walking Dead, quindi, è stata divisa in 3 parti. In Italia sono e saranno mandate in onda su Disney+ che detieni i diritti di pubblicazione della Fox tramite il canale Star: la prima è andata in onda il 23 agosto 2021, la seconda è andata in onda a partire dal 21 febbraio di quest’anno e il 3 ottobre, a distanza di un solo giorno dall’uscita statunitense, arriverà l’ultima parte.

