The Walking Dead – In Aeternum: cofanetto celebrativo per il finale con variant

saldaPress ha confermato per il prossimo 18 giugno l’uscita del mastodontico cofanetto The Walking Dead – In Aeternum che raccoglierà il ciclo finale della serie con 4 copertine variant firmate da Stefano Caselli, Giuseppe Camuncoli, Carmine Di Giandomenico e Lorenzo De Felici e la singola variant del numero 67

La serie creata da Robert Kirkman è diventata una serie TV (che a sua volta ha dato origine a diversi spin-off, televisivi e presto anche cinematografici), un ciclo di romanzi, videogame, giochi da tavolo, merchandising e tantissime altre cose che è impossibile riassumere qui. In altre parole, The Walking Dead è entrato nella leggenda e non ne uscirà facilmente segnando un’epoca del fumetto e della narrazione contemporanea.

The Walking Dead – In Aeternum raccoglie i numeri dal 67 al 70, l’arco narrativo finale di The Walking Dead in edizione mensile, in un cofanetto con copertine edizioni variant prodotte esclusivamente per l’Italia.

Per la prima volta, quattro grandissimi artisti italiani si sono cimentati con il mito di The Walking Dead per dare origine a quattro imperdibili copertine che celebrano in modo unico l’immortalità del capolavoro di Robert Kirkman e, insieme, quella dell’arte classica del nostro paese. I quattro eccezionali autori delle immagini di copertina sono, nell’ordine: Stefano Caselli, Giuseppe “Cammo” Camuncoli, Carmine Di Giandomenico e Lorenzo De Felici. Ciascuno di loro ha reinterpretato un capolavoro scultoreo della storia dell’arte italiana, utilizzando i personaggi di The Walking Dead.

Stefano Caselli si è cimentato con una versione del Perseo di Benvenuto Cellini che ha per protagonista Michonne; Giuseppe Camuncoli con il David di Michelangelo in versione Negan; Carmine Di Giandomenico con la statua equestre di Marco Aurelio, dove l’imperatore romano è sostituito da Rick; infine, Lorenzo De Felici ha immortalato la lunghissima amicizia di Carl e Sophia, dedicando loro la sua rivisitazione di Amore e Psiche di Antonio Canova.

The Walking Dead – In Aeternum – prodotto in tiratura limitata a 1500 copie numerate, al prezzo di 25 €, permette di leggere lo story-arc finale della serie in un’unica soluzione – sarà disponibile in fumetteria e sull’eshop della casa editrice. Le quattro copertine, all’interno del box, saranno disponibili in versione virgin cover, cioè senza logo, così da dare la possibilità ai lettori di ammirarle in tutta la loro bellezza.

Infine i numeri dal 67 al 70 saranno disponibili in edizione variant anche singolarmente. In altre parole, a partire dal 67 in uscita il 18 giugno, sarà possibile acquistare le singole variant anche separatamente, al prezzo di 5 € ciascuno.