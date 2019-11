This is Us 4 ritornerà presto con una seconda parte

La quarta stagione del family drama This is Us, in onda sulla NBC e in Italia su FoxLife, si è ufficialmente interrotta da qualche giorno, una pausa che però terminerà dal 14 gennaio 2020.

I primi 9 episodi della metà della quarta stagione già trasmessi, si sono incentrati principalmente sull’introduzione di una ridda di nuovi personaggi, come Cassidy (Jennifer Morrison) e Malik (Asante Black), che avranno di certo in futuro un ruolo chiave nella vita di alcuni membri della famiglia Pearson.

I prossimi 9 della seconda parte ritorneranno invece a concentrarsi sui personaggi principali dello show, in modo da fornire equilibrio alla trama senza che nessuna storia rimanga in ombra.

Sterling K. Brown, l’attore che interpreta Randall Pearson, ha rivelato che l’intero cast di This Is Us ha iniziato le riprese del finale della stagione:

Dan Fogelman, il creatore del nostro show, ha già in mente la conclusione. E stiamo tutti facendo in modo che quando arriverà quel momento di mostrarlo, sarà divertente.

I primi 9 episodi di This is Us 4, legandosi al flash foward della puntata finale della stagione precedente, ci hanno introdotti al complesso quadro clinico che attenderà la matriarca, Rebecca Pearson, oltre ad aver disseminato indizi ambigui sul futuro dei nostri beniamini: dalle difficoltà di Toby (Chris Sullivan) e Kate (Chrissy Metz) di crescere armoniosamente come coppia fino ad una spaccatura interna che coinvolgerà i due fratelli Kevin (Justin Hartley) e Randall (Sterling K.Brown).

Come dichiarato dallo showrunner Dan Fogelmar, This is Us è stata rinnovata per altre tre stagioni, per un totale di 18 episodi cadauna:

Siamo all’incirca a metà di This is Us. Non abbiamo mai avuto intenzione di realizzare una serie televisiva che sarebbe durata 18 stagioni, perché abbiamo un progetto molto preciso. Ho tra le mani le pagine della sceneggiatura che ho scritto e che sto scrivendo e le prossime tre stagioni saranno davvero profonde, profonde.

Preparate i fazzoletti!