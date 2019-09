Ticket to Ride: arrivano le mappe di Italia e Giappone

In arrivo l'espansione del gioco in scatola a tema ferroviario Ticket to Ride dedicata ad Italia e Giappone.

Da Days of Wonder in arrivo il settimo capitolo di Ticket to Ride, con l’espansione Ticket to Ride Map Collection: Italia – Giappone.

Questa espansione del gioco avrà la mappa più lunga di tutte le map collection uscite fino ad ora e permetterà di giocare due tipologie di partite molto differenti tra loro. Con la mappa italiana il gioco prediligerà uno stile ad ampio respiro, dove le strade a lunga percorrenza saranno premiate. Di contro la mappa del Giappone richiederà molta strategia e pianificazione delle mosse.

La nuova espansione permetterà di ampliare l’esperienza di gioco in maniera unica, infatti i giocatori potranno viaggiare per tutta la penisola italiana, portando così il gioco in una dimensione a loro familiare.

In questa mappa di Ticket to Ride i giocatori dovranno decidere se concentrarsi sui loro Biglietti Destinazione o cercare di espandere la loro rete ferroviaria in maniera capillare, collegando tutte le regioni, per ottenere più punti bonus.

La mappa italiana permetterà anche di portare avanti il proprio viaggio utilizzando anche i traghetti, che collegheranno la terra ferma con le isole.

Come è intuibile dal titolo dell’espansione, oltre alla mappa italiana sarà possibile giocare con la mappa del Giappone, dove il protagonista della partita sarà niente meno che lo Shinkansen, ovvero il leggendario Treno Proiettile. Per poter utilizzare questa speciale linea ferroviaria i giocatori dovranno riuscire a prenderne il controllo per ottenere più punti a fine partita.

Ticket to Ride Map Collection: Italia – Giappone richiederà il gioco base e sarà disponibile in anteprima durante la fiera di Essen Spiel ’19 (dal 24 al 27 ottobre 2019) e successivamente distribuito per il mercato europeo a partire da novembre 2019, ad un prezzo di 40 euro.

All’interno di ogni scatola sarà possibile trovare: il tabellone stampato con le mappe di Italia e Giappone, il regolamento dei due scenari e i relativi biglietti, 16 miniature del Treno Proiettile con i rispettivi marker e 10 Carte Traghetto.