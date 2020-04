Tiger & Bunny – annunciata la nuova serie anime

Attraverso il proprio account twitter ufficiale è stato ufficializzato, nella tarda serata di ieri, l’inizio dei lavori per una nuova serie anime di Tiger & Bunny la quale si intitolerà semplicemente Tiger & Bunny 2 e vedrà la luce nel 2022.

La serie riprenderà a narrare gli eventi esattamente dopo le vicende del film Tiger & Bunny – The Rising del 2014.

Nello staff della serie sviluppata da Bandai Namco Pictures troviamo Mitsuko Kase (Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory) alla regia, Masafumi Nishida alle musiche.

Il character design è stato nuovamente affidato al mitico Masakazu Katsura già autore di Video Girl Ai, DNA², I”s e Zetman.

La serie anime originale da 25 episodi, inedita in Italia, era andata in onda nel 2011 e avevano fatto seguito due film Tiger & Bunny: The Beginning del 2012 e il già citato Tiger & Bunny: The Rising. Dall’anime era stata tratta anche una serie manga in 9 volumi pubblicata in Italia da Planet Manga; la seconda serie manga attualmente in corso è invece inedita.

La serie si svolge nell’anno “1978 NC” in una immaginaria e re-inventata versione di New York chiamata Sternbild City, dove 45 anni prima individui con superpoteri chiamati “NEXT” hanno fatto la loro comparsa e alcuni di loro sono diventati dei supereroi. Ognuno dei supereroi più famosi della città lavora per una compagnia sponsor e ha un uniforme contenente pubblicità per aziende realmente esistenti. Le loro eroiche attività vengono trasmesse dal popolare show televisivo “Hero TV”, dove accumulano punti per ogni impresa eroica portata a termine – arrestare criminali o salvare civili, per esempio – e l’eroe con più punti viene incoronato “King of Heroes” (“Re degli Eroi”). I due protagonisti sono l’eroe veterano Kotetsu T.Kaburagi aka Wild Tiger a cui viene assegnato un nuovo partner, un ragazzo di nome Barnaby Brooks Jr. Tuttavia, Barnaby e Kotetsu hanno spesso problemi a lavorare insieme a causa delle loro discordanti opinioni riguardo al modo in cui un supereroe dovrebbe comportarsi.

Eccovi la sinossi tratta dal primo volume dell’adattamento manga:

Essere veri eroi non significa solo proteggere la comunità. Quando le tue imprese sono trasmesse in diretta su Hero Tv Live, i nemici più duri sono la bassa audience e la mancanza di sponsor!

L’irriverente storia di due supereroi molto diversi costretti a un insolito team-up: l’incontro tra la tradizione supereroistica orientale e occidentale in un irresistibile mix, in cui la comicità potrebbe lasciare spazio al dramma… Un temibile nemico si affaccia all’orizzonte, insieme a un ricco cast di personaggi con molti segreti da svelare.