To Your Eternity: l’opening di Hikaru Utada supera 1 milione di visualizzazioni in un giorno

L’opening di To Your Eternity, l’adattamento anime dell’omonimo manga di Yoshitoki Oima già autrice di A Silent Voice, entrambi pubblicati da Star Comics, cantata da Hikaru Utada ha superato oltre 1 milione di visualizzazioni in un solo giorno. Il video musicale della canzone è disponibile su YouTube dal 1 giugno 2021.

Anche l’ultima canzone della Oima ha avuto un’incredibile successo riuscendo a raccogliere oltre 35 milioni di riproduzioni solo su YouTube in soli 3 mesi. Si tratta di One Last Kiss, la colonna sonora per il film Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time.

Il video completo dell’opening:

To Your Eternity: manga e anime

To Your Eternity (Fumetsu no anata) è un manga shōnen di Yoshitoki Ōima, pubblicato a partire dal 9 novembre 2016 su Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha. La storia segue un essere immortale il cui obiettivo è quello di conoscere il mondo.

In Italia il manga è in corso di pubblicazione per la casa editrice Star Comics che descrive così la trama:

Un essere immortale atterra un giorno nella tundra. In grado di mutarsi in qualunque cosa grazie alle informazioni che raccoglie dal mondo intorno a lui, assume via via la forma di ciò in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma non passa molto tempo che deve separarsene. Luci, profumi, rumori, dolore, gioia, tristezza… Un viaggio in un mondo pieno di stimoli e sensazioni, attraverso una costante evoluzione. Yoshitoki Oima, premiatissima autrice di A Silent Voice, torna a emozionarci e commuoverci con un’opera che parla di vita, morte, emozioni e umanità, già vincitrice di svariati riconoscimenti internazionali, fra cui “Miglior nuova serie” al Paris Japan expo 2018.

L’adattamento anime è sbarcato a gennaio sulla piattaforma streaming Crunchyroll.

La serie è sviluppata da Brain’s Base (In/Spectre) per NHK insieme alla NHK Enterprises. Alla regia troviamo Mashiko Murata (NARUTO Spin-Off: Rock Lee & His Ninja Pals) mentre il character design è di Koji Yabuno (Space Brothers).

Il cast dei doppiatori vede Reiji Kawashima nel ruolo di Fuji, Rie Hikisaka nel ruolo di March, Aya Uchida nel ruolo di Parona, Rikako Aikawa nel ruolo di Pyoran, Mitsuki Saiga nel ruolo di Hayase e Kenjurou Tsuda nel ruolo di Kansatsusha.

