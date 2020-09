Dr. Stone Stagione 2 e To Your Eternity su Crunhyroll

Crunchyroll Italia ha annunciato l’arrivo di due importanti serie per il prossimo inverno. Si tratta di Dr. Stone Stagione 2 e To Your Eternity.

Dr. Stone Stagione 2, sottotitolata Stone Wars, arriverà in simulcast con il Giappone a gennaio 2021, eccovi il teaser italiano:

Basata sul manga sceneggiato da Riichiro Inagaki (Eyeshield 21) e illustrato da Boichi (Sun Ken Rock) edito in Italia da Edizioni Star Comics, segue Senku, con la sua mente scientifica, e il suo amico Taiju al loro risveglio dopo millenni dalla fine della civiltà umana. Lentamente scoprono che quasi tutta la razza umana è rimasta bloccata sotto forma di statue e loro è il compito di salvare la popolazione mondiale e ricostruire la società dalle sue basi. Attraverso la scienza e l’indomito spirito umano, Senku tenta di accendere il fuoco interiore di tutti i superstiti e di spingerli oltre i loro limiti per ricostruire l’intero mondo. Ogni umano ha il potenziale di cambiare in piccola parte il mondo e insieme, uniti sotto la bandiera del progresso scientifico, l’umanità può riscrivere il proprio destino.

La prima stagione di Dr. Stone è visibile in Italia, in streaming legale e sottotitolata, sempre su Crunchyroll.

Sempre a gennaio arriverà sulla piattaforma streaming anche To You Eternity. Si tratta dell’adattamento anime dell’omonimo manga di Yoshitoki Oima già autore di A Silent Voice. Eccovi il teaser:

La serie è sviluppata da Brain’s Base (In/Spectre) per NHK insieme alla NHK Enterprises. Alla regia troviamo Mashiko Murata (NARUTO Spin-Off: Rock Lee & His Ninja Pals) mentre il character design è di Koji Yabuno (Space Brothers).

Il cast dei doppiatori è composto da Reiji Kawashima nel ruolo di Fuji, Rie Hikisaka nel ruolo di March, Aya Uchida nel ruolo di Parona, Rikako Aikawa nel ruolo di Pyoran, Mitsuki Saiga nel ruolo di Hayase e Kenjurou Tsuda nel ruolo di Kansatsusha.

Questa una breve sinossi:

Un ragazzo solitario girovaga nelle regioni artiche del Nord America e incontra un lupo e i due diventano subito amici, dipendendo l’uno su l’altro per sopravvivere in questo rigido ambiente. Ma il ragazzo ha una storia e anche il lupo è qualcosa di più di quanto l’occhio non possa vedere…

Anche il manga di To Your Eternity è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics.

Questi i due poster delle serie: