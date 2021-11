TONIKAWA: Over the Moon for You – Crunchyroll annuncia la seconda stagione

Preparatevi perché la coppietta più dolce del mondo sta per tornare. Warner Bros. Japan ha infatti annunciato la seconda stagione di TONIKAWA: Over the Moon for You, adattamento dell’omonimo manga di Kenjiro Hata, ancora inedito in Italia. L’annuncio è stato fatto attraverso uno speciale trailer e una locandina realizzata dallo stesso autore del manga. Come per la prima stagione sarà Crunchyroll a trasmettere l’anime in streaming, in contemporanea col Giappone.

A proposito della seconda stagione di TONIKAWA: Over the Moon for You

Prodotta dallo studio Seven Arcs e diretta da Hiroshi Ikehata, con Kazuho Hyodo che ha scritto la sceneggiatura, Masakatsu Sasaki ha curato il design dei personaggi ed Endō che ha composto la colonna sonora, la prima stagione di TONIKAWA: Over the moon for you si compone di 12 episodi più un OVA, andati in onda durante l’autunno 2020.

Crunchyroll descrive così la trama della prima stagione:

La commedia sulla vita matrimoniale dell’autore di “Hayate the Combat Butler”, Kenjiro Hata, diventa finalmente un anime! Nasa Yuzaki s’innamora a prima vista della misteriosa Tsukasa. Quando Nasa le confessa con onestà i suoi sentimenti, lei gli risponde: “ti frequenterò, ma solo da sposati”. La preziosa e deliziosa vita da appena sposati di Nasa e Tsukasa sta per iniziare!

Al momento non sappiamo quando debutterà la nuova stagione di TONIKAWA: Over the Moon for You ma ritorneranno sia i membri dello staff sia quelli del cast.

Vedremo di nuovo Akari Kito nei panni di Tsukasa Yuzaki, Junya Enoki nel ruolo di Nasa Yuzaki, Yu Serizawa sarà Kaname Arisugawa, Sumire Uesaka sarà Aya Arisugawa e Konomi Kohara darà ancora la voce a Chitose Kaginoji.

Questa è l’illustrazione che rappresenta Tsukasa realizzata dall’autore del manga, Kenjiro Hata:

Questo è l’annuncio completo della Warner Bros. Japan Anime:

