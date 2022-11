Disney Plus ha pubblicato il trailer italiano de I Guardiani della Galassia Holiday Special e ha inoltre ha annunciato la data di debutto di questo speciale che siamo certi farà la gioia di moltissimi appassionati. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

Il trailer italiano de I Guardiani della Galassia Holiday Special

Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special è una nuovissima produzione dedicata alle prossime festività Natalie. I protagonisti, i Guardiani, si ritrovrenno impegnati in una missione speciale, il loro obbiettivo sarà quello di rendere il Natale indimenticabile per Quill. Per farlo, il gruppo si dirigerà sulla Terra alla ricerca del regalo perfetto.

©Disney Plus

Nel cast troviamo protagonisti Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel e Bradley Cooper. Gli attori tornano quindi a prestare le proprie voci nella versione originale della produzione, rispettivamente a Groot e a Rocket, Sean Gunn, il gruppo The Old 97’s, oltre a Michael Rooker e Kevin Bacon.

Questa nuova proposta è scritta e diretta da James Gunn mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Gunn, Sara Smith e Simon Hatt sono gli executive producer. Infine, David J. Grant e Lars P. Winther sono i co-produttori.

Riusciranno a portare a termine la loro missione con esito positivo? Per scoprirlo non ci resta che attendere il debutto dello speciale su Disney Plus! Nel frattempo però, godiamoci insieme il trailer ufficiale!

La data di uscita di Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special

Lo speciale debutterà il 25 novembre, in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney Plus. Questa nuova proposta andrà quindi ad arricchire ulteriormente il già ampio catalogo degli spettacoli offerti su Disney Plus che vi ricordiamo comprendere, oltre al mondo Marvel, anche numerose produzioni provenienti dall’universo Star Wars, National Geographic, i Simpson e molto altro ancora.

