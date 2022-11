Finalmente ci siamo! Dopo tanta attesa da parte dei fan, Nintendo e Illumination hanno reso pubblico il nuovo trailer dedicato al film animato di Super Mario Bros. Siete pronti a immergervi nei magici mondi che da sempre ci fanno compagnia sulle console della grande N? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova produzione nell’attesa del suo debutto al cinema.

Il nuovo entusiasmante trailer di Super Mario Bros.

Dopo il precedente teaser pubblicato online, Super Mario Bros – Il Film ha finalmente il suo trailer ufficiale. Dalle immagini possiamo vedere come la posta in gioco sia alta e di come questa produzione abbia inglobato tutto ciò che di iconico siamo abituati a vedere all’interno dei videogiochi dal quale prende diretta ispirazione.

Super Mario Bros Il Film

Il trailer si apre con il nostro amato Mario, all’interno di un’arena urlante, alle prese con un Donkey Kong più agitato che mai. Proseguendo poi mostrandoci più nel dettaglio tanti altri personaggi, come suo fratello Luigi, l’antagonista numero uno Bowser e molti altri ancora. Infatti, troviamo molto interessante il mash up che la produzione ha voluto portare sul grande schermo con questo lungometraggio, che dal trailer mostra avere anche delle divertenti sequenza a bordo di alcune schegge a motore direttamente tratte dai titoli videoludici di Mario Kart.

La produzione e il cast

Il film è diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (noti per aver prodotto anche Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo).

Per quanto riguarda le voci, nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Sempre restando in tema doppiaggio, dopo la pubblicazione del primo teaser del film, alcuni fan avevano sollevato le loro perplessità circa la scelta da parte della produzione di Chris Patt per Mario. Gli appassionati pensavano avrebbe dovuto interpretare quel ruolo il doppiatore di lunga data di Mario: Charles Martinet

Tuttavia, Chris Pratt aveva in precedenza ha parlato del suo lavoro nel film, dichiarando:

Ho lavorato a stretto contatto con i registi e ho provato alcune cose. Sono arrivato a qualcosa di cui sono davvero orgoglioso e non vedo l’ora che la gente lo veda e ascolti.

Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

Data di uscita al cinema

Super Mario Bros. Il Film farà il suo debutto nelle sale cinematografiche il 6 Aprile 2023. Segnate sul calendario l’appuntamento perché un mondo fantastico pieno di castelli, principesse e mostruose tartarughe vi aspetta! Nell’attesa del suo debutto nelle grandi sale, su Amazon è disponibile per l’acquisto l’avventura Super Mario 3D World + Bowser’S Fury a prezzo scontato.