Nintendo ha ufficialmente rivelato il cast stellare del suo prossimo film d’animazione di Super Mario Bros. Sappiamo dal 2017 che Nintendo aveva stretto una partnership con lo studio di animazione Illumination (Cattivissimo me, The Lorax)notizia confermata dalla stessa Nintendo all’inizio del 2018, quando ha annunciato ufficialmente i piani per un film d’animazione di Mario prodotto da Shigeru Miyamoto e Chris Meledandri. Successivamente è stato annunciato che il film sarebbe arrivato nelle sale nel 2022.

Nel cast del nuovo film animato di Super Mario Bros. anche Chris Pratt e Jack Black

Come annunciato durante il recente Nintendo Direct, il nuovo film di Super Mario Bros. vede come protagoniste le voci di Chris Pratt (Guardiani della Galassia) nei panni di Mario, Anya Taylor-Joy (The New Mutants) nei panni della Principessa Peach, Charlie Day (C’è sempre il sole a Philadelphia) come Luigi, Jack Black (School of Rock) presterà la sua voce a Bowser, Keegan-Michael Key (Key & Peele) come Toad, Seth Rogen (Superbad) come Donkey Kong, Fred Armisen (Anchorman) sarà Cranky Kong, Kevin Michael Richardson (Teen Titans) come Kamek e Sebastian Maniscalco (The Irishman) nei panni di Spike. Il film conterrà anche un “cameo a sorpresa” di Charles Martinet, che ha doppiato il personaggio di Mario nei videogiochi Nintendo sin dai primi anni ’90.

Su Twitter, Nintendo ha condiviso un teaser poster per il film d’animazione di Super Mario Bros., con i nomi dei membri del cast scritti in oro su uno sfondo nero. Nella parte inferiore dell’immagine c’è un rendering 3D dell’iconico blocco con il “?” dei giochi di Mario.

Il poster conferma anche l'uscita del film, prevista per per le vacanze 2022.

Super Mario Bros. – breve storia del personaggio

Questo segna il secondo grande tentativo di portare la serie di videogiochi di Mario sul grande schermo dopo il famigerato film live-action Super Mario Bros. con Bob Hoskins, John Leguizamo, Dennis Hopper e Samantha Mathis uscito nelle sale nell’estate del 1993.

Il personaggio di Mario è apparso per la prima volta come protagonista giocabile del titolo arcade Nintendo del 1981 Donkey Kong, in seguito nel gioco arcade del 1983 Mario Bros. e in altri titoli. Tuttavia, il vero successo è arrivato con l’uscita di Super Mario Bros. su Nintendo Entertainment System (NES) nel 1985. Da allora Mario è diventato la mascotte di Nintendo, mantenendo una forte presenza su tutte le console domestiche e portatili dell’azienda, protagonista di diverse tipologie di gioco, dai platform ai cart racer ai giochi sportivi.