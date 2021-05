Venom – La furia di Carnage: ecco perché Cletus non indossa la parruca

Lunedì mattina, Sony Pictures ha finalmente svelato il trailer ufficiale di Venom – La furia di Carnage, l’attesissimo sequel della pellicola Venom del 2018. Woody Harrelson interpreta il ruolo di Cletus Kasady, noto anche come Carnage, il cattivo centrale del film, e abbiamo potuto osservare tutta la sua bravura nel breve trailer. Tuttavia, il personaggio di Harrelson sfoggia uno stile molto diverso rispetto a quando è apparso nella scena finale del primo film su Venom (che potete acquistare su Amazon). In poche parole, gli iconici capelli ricci rossi non ci sono più.

Al termine di Venom, Eddie Brock è apparso fuori da una cella di una prigione e il prigioniero con cui stava parlando si è rivelato essere Cletus Kasady. Harrelson indossava una parrucca rossa e riccia, inducendo i fan a ipotizzare che avrebbe avuto lo stesso stile nel prossimo film. Non sarà così, perché il regista Andy Serkis ha voluto mostrare un salto temporale in cui il personaggio ha cambiato i suoi capelli. La spiegazione è arrivata dallo stesso Serkis durante un’intervista con IGN:

“Volevamo trasmettere l’impressione che fosse rimasto lì dentro per un bel po’ di tempo, andando incontro ad alcuni cambiamenti. Abbiamo voluto disfarci di quella roba così che potessimo concentrarci sul lato oscuro di questo personaggio“.

Nel corso dell’intervista, Serkis ha anche riferito qualche dettaglio in più riguardo alla relazione tra Cletus ed Eddie:

“I due hanno formato un legame forte, abbiano formato una sorta di relazione. Kasady sarà l’unica persona con cui parlerà e questo perché c’è qualcosa in entrambe le loro personalità. In effetti, c’è una somiglianza nel fatto che entrambi hanno avuto una strana educazione con particolari relazioni con i loro genitori e le loro famiglie. C’è una sorta di solitudine intrinseca che entrambi riconoscono l’uno nell’altro”.

Quindi Eddie e Cletus condivideranno sicuramente alcuni legami in Venom – La furia di Carnage, ma alla fine del film si troveranno ad affrontare una battaglia per la sopravvivenza. Ricordiamo che Tom Hardy torna nel ruolo di Venom al fianco di Carnage di Harrelson e che il film uscirà al cinema il 24 settembre prossimo.