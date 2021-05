Venom: La furia di Carnage, il trailer italiano

Pochi minuti fa Marvel e Sony Pictures hanno diffuso il trailer di Venom: La furia di Carnage. Si tratta del sequel di Venom del 2018 diretto da Ruben Fleischer.

Venom: La furia di Carnage, trailer e sinossi

Venom: La furia di Carnage vedrà il ritorno di Tom Hardy nei panni di Eddie Brock/Venom alle prese con una delle sue nemesi storiche più temibili: il simbionte Carnage legato al serial killer Cletus Kasady, interpretato da Woody Harrelson (Larry Flynt – Oltre lo scandalo, Oltre le regole – The Messenger, Natural Born Killers). Già nella breve scena post credits del primo Venom il personaggio si era rivelato, facendo crescere le aspettative dei fan dei fumetti Marvel di vederlo nel sequel.

Tra i protagonisti ritornano Michelle Williams, che interpreta nuovamente il personaggio di Anne Weying, Naomie Harris. Venom: La furia di Carnage è attualmente previsto negli Stati Uniti il prossimo 24 settembre, nel Regno Unito il prossimo 15 settembre e in Australia il prossimo 16 settembre. Il film arriverà in Italia al cinema in autunno prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment.

Eccovi finalmente il trailer italiano:

Ruben Fleischer non tornerà come regista di Venom: Let There Be Carnage al suo posto vedremo al lavoro Andy Serkis. Divenuto famoso per il ruolo di Gollum nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli, Serkis ha poi lavorato a diversi altri film e ha già diretto Ogni tuo respiro (Breathe) e Mowgli – Il figlio della giungla del 2018.

Questa invece la sinossi:

Sinossi: Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del “protettore letale” Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Diretto da Andy Serkis, tra i protagonisti anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.

