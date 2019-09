Violet Evergarden: Gaiden è il primo film di Kyoto Animation dopo l’incendio

Arriva Violet Evergarden: Gaiden, il primo lungometraggio animato prodotto da Kyoto Animation dopo il gravoso incendio doloso che distrusse lo studio lo scorso luglio.

La Kyoto Animation, storico studio d’animazione distrutto da un gravoso incendio doloso lo scorso 18 luglio in cui persero la vita 35 dei suoi dipendenti, risorge dalle proprie ceneri con un nuovo lungometraggio animato dedicato alla popolare serie anime Violet Evergarden, disponibile su Netflix.

Il film Violet Evergarden Gaiden: Eien a Jido Shuki Ningyo (Violet Evergarden Side Story: L’Eternità e le Bambole di Scrittura Automatica) è stato rilasciato venerdì in Giappone. Molti fan hanno assistito alla proiezione della pellicola in un cinema locale di Kyoto, a partire dal primo spettacolo alle 9 del mattino. L’adattamento animato delle light novel scritte da Kana Akatsuki ed illustrati da Akiko Takase, è stato reso disponibile sulla piattaforma streaming Netflix a cadenza settimanale,mentre il film, che fu completato il giorno prima dell’incendio, è uno spin-off dell’omonima serie animata basata su un romanzo con lo stesso titolo, che vinse anche un premio in un concorso di scrittura nel 2014. La storia ruota attorno ad una ragazza di nome Violet Evergarden, ex soldato e “bambola di scrittura automatica”, una ghostwriter che impara ad amare ed acquisisce emozioni scrivendo lettere per gli altri.

La KyoAni è solita elencare nei titoli di testa e di coda solo coloro che hanno lavorato per almeno un anno nell’azienda, ma in questo caso, tutti i creativi coinvolti nel film anche marginalmente sono stati elencati su esplicita richiesta del regista. Un legale della Kyoto Animation afferma che il film sia una testimonianza della vita di tutti gli artisti nello studio, compresi quelli che sono rimasti uccisi e gravemente feriti nell’incendio, e che lo studio augura il pubblico possa apprezzare la pellicola. Kyoto Animation ha aperto un conto bancario per accettare donazioni lo scorso 24 luglio, da allora allo scorso metà agosto, lo studio ha ricevuto oltre due miliardi di yen (circa 17,03 milioni di euro). La catena di negozi Animate, ha inoltre raccolto 249.030.484 yen (circa 2,9 milioni di euro), nel corso di una campagna di donazioni. La compagnia metterà i fondi a disposizione delle famiglie delle vittime decedute e ferite nell’incendio, ed in seconda battuta ad impiegarli per la ricostruzione dello studio.

Un’eventuale edizione italiana di Violet Evergarden Gaiden: Eien a Jido Shuki Ningyo (Violet Evergarden Side Story: L’Eternità e le Bambole di Scrittura Automatica) non è ancora stata annunciata, vi terremo aggiornati.