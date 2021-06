WandaVision: in vendita il set di spille e la collana di Agatha Harkness

I Marvel Studios tornano a collaborare ancora una volta con Entertainment Earth per lanciare sul mercato un nuovo merchandising di

WandaVision, la popolare serie Marvel che racconta le vicende di Wanda Maximoff e Visione, disponibile su Disney+.

Dopo infatti il lancio di un set di repliche delle fedi nuziali di WandaVision, basato sugli anelli indossati da Wanda e Vision, ora tocca a un nuovo set di gioielli che si ispirano alla cattiva preferita di tutti: Agatha Harkness.

I gioielli ispirati ad Agatha Harkness

Iniziamo dal set composto dalla spilla e la collana. Entrambi i pezzi sono in acciaio inossidabile e color bronzo con l’identico design bianco di tre donne al centro dell’articolo. Il set è venduto qui su Entertainment Earth a un prezzo di 59.99 dollari.

Abbiamo poi un set di spille Agatha All Along che include spille da 1,5 pollici di Agatha e il logo “Agatha All Along”. I preordini sono disponibili qui su Entertainment Earth per 14.99 dollari.

Infine, c’è la spilla lenticolare WandaVision Agatha Harkness che presenta la potente strega che ride alla fine della sua canzone introduttiva Agatha all along dopo aver ammesso di aver ucciso Sparky. Potete preordinarla qui su Entertainment Earth per 12,99 dollari.

A proposito di WandaVision

WandaVision è la prima serie Marvel Studios trasmessa in esclusiva streaming su Disney+. WandaVision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe, e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, ma che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra.

La miniserie è ambientata nel Marvel Cinematic Universe (MCU), in continuità con i film del franchise, e in particolare, si svolge dopo gli eventi del film Avengers: Endgame (2019). A questo nostro articolo la recensione dell’ultimo episodio.

La serie ha debuttato il 15 gennaio 2021 sulla piattaforma di video on demand Disney+ con i primi due episodi. I restanti sette episodi stati distribuiti settimanalmente fino al 5 marzo 2021.

Questo il trailer:

WandaVision è prodotta dai Marvel Studios, con Schaeffer come showrunner e Matt Shakman alla regia.

Nel cast della serie troviamo Elizabeth Olsen e Paul Bettany rispettivamente nei panni di Wanda e Visione. Teyonah Parris interpreta il ruolo di Monica Rambeau, figlia di Maria Rambeau e agente dell’agenzia governativa nota come S.W.O.R.D. (Sentient Weapon Observation Response Division). Kathryn Hahn interpreta invece la misteriosa vicina di casa Agnes, mentre Kat Dennings veste nuovamente i panni di Darcy Lewis (personaggio già visto in Thor e Thor: The Dark World). Infime, Randall Park interpreta l’agente dell’F.B.I. Jimmy Woo.

