WandaVision, la stagione 2 si farà? La risposta di Marvel

Venerdì 5 marzo approderà su Disney+ il nono e ultimo episodio di WandaVision, la popolare serie Marvel che racconta le vicende di Wanda Maximoff e Visione, in grado di dare sfogo a una quantità realmente impressionante di teorie da parte dei fan.

Sono in molti a domandarsi cosa succederà dopo il finale della serie, specie per il fatto che non è ancora chiaro se e quando arriverà un’eventuale seconda stagione dello show. Ora, a dare una risposta ci pensa il regista dello show, Matt Shakman.

L’autore ha affermato che WandaVision ha come traguardo sono solo i nove episodi della serie e che al momento non ci sono piani per la seconda stagione (qui la notizia originale).

Ovviamente, Shakman sottolinea che le cose potrebbero cambiare in futuro. A febbraio fu il presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, a spiegare che è nella Casa delle Idee da troppo tempo per dire un dire ufficialmente no a una seconda stagione di WandaVision, aggiungendo anche che Elizabeth Olsen tornerà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secondo film dedicato alle avventure dello Stregone Supremo interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch.

Stando quindi alle parole di Shakman e Feige, una seconda stagione di WandaVision non è al momento tra le priorità di Marvel Studios, sebbene non è da escludere che in futuro si possa cambiare idea al riguardo.

Nel cast della serie troviamo Elizabeth Olsen e Paul Bettany rispettivamente nei panni di Wanda e Visione. Teyonah Parris interpreta il ruolo di Monica Rambeau, figlia di Maria Rambeau e agente dell’agenzia governativa nota come S.W.O.R.D. (Sentient Weapon Observation Response Division).

Kathryn Hahn interpreta invece la misteriosa vicina di casa Agnes, mentre Kat Dennings veste nuovamente i panni di Darcy Lewis (personaggio già visto in Thor e Thor: The Dark World). Infime, Randall Park interpreta l’agente dell’F.B.I. Jimmy Woo.