Looney Tunes: una nuova serie TV da Warner Bros

Nel corso del festival di Annecy, evento cinematografico dedicato ai film d’animazione, la Warner Bros. Animation ha annunciato l’arrivo di una nuova serie animata dedicata agli amati protagonisti dei Looney Tunes. In attesa di vedere il ritorno di Bugs Bunny, Daffy Duck e tutti gli altri simpatici personaggi, la Warner Bros ha presentato nelle ultime ore, al festival francese, un nuovo cortometraggio titolato “Dynamite Dance”

Guardando il nuovo corto, è possibile notare come alcuni protagonisti nella nuova serie animata potrebbero subire visibili cambiamenti stilistici. Infatti lo stile usato per rappresentare Bugs Bunny pare diverso da come lo abbiamo lasciato nel 2013, anno in cui sono andate in onda le ultime puntate dedicate ai Looney Tunes. Gli episodi previsti per il rilancio della serie animata sono circa 200 ma non si ha ancora una data di messa in onda ufficiale per il progetto.

Dei 200 episodi previsti, molto probabilmente ognuno avrà una durata differente, infatti questo è quello che dichiara il il Produttore Esecutivo Peter Browngardt:

“Ci stiamo avvicinando ad ogni cortometraggio come se fosse un film, e non pensando che sia l’episodio di una serie. Il nostro mantra per questi cortometraggi è quello di rispettare la storia, la commedia, e lo stile dei classici Looney Tunes degli anni ’30 e ’40 e il modo in cui utilizzavano un’animazione più cartoonesca da cartoni animati”.

Aggiungendo subito dopo:

“Non lo stiamo rendendo semplice ci vuole molto più lavoro, ma con i Looney Tunes, che fanno parte della cultura mondiale, ci sono delle responsabilità. Siamo un gruppo di fumettisti, uniti in una stanza, che disegnano gag divertenti e che inventano scenari selvaggi”.

Cosa ne pensate del ritorno dei simpatici protagonisti dei Looney Tunes?