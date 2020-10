WarnerMedia vuole ridurre ulteriormente le perdite economiche

L’emergenza sanitaria in corso ha danneggiato molte persone in molti modi diversi e non si può negare l’impatto che sta avendo sulla nostra vita quotidiana. Anche l’industria dell’intrattenimento è stata danneggiata, con le persone che non sono state in grado di uscire e vedere i film in sala e produzioni televisive e cinematografiche che non sono state in grado di girare effettivamente nulla.

Le cose stanno ricominciando a funzionare dopo mesi di stallo, ma nonostante ciò, si prosegue comunque a singhiozzi e questa incertezza andrà, ed è già andata, ad intaccare i costi del settore.

È stato un anno pessimo e già ad agosto, WarnerMedia ha licenziato più di 800 persone in una recente ristrutturazione aziendale; ora ad ottobre, secondo il Wall Street Journal, ce ne sono stati ancora di più. Secondo i rapporti, WarnerMedia sta cercando di ridurre i costi fino al 20% su tutta la linea, il che potrebbe significare che migliaia di persone stanno per perdere il lavoro.

In un comunicato, la compagnia ha dichiarato quanto segue:

“Come il resto dell’industria dell’intrattenimento, non siamo stati immuni all’impatto significativo della pandemia. Ciò include un’accelerazione nel cambiamento del comportamento dei consumatori, in particolare nel modo in cui i contenuti vengono visualizzati. Di recente abbiamo condiviso con i nostri dipendenti che l’organizzazione sarà ristrutturata per rispondere a tali cambiamenti e dare la priorità alle opportunità di crescita, con un’enfasi sul direct-to-consumer . Siamo nel bel mezzo di quel processo, che comporterà maggiori investimenti nelle aree prioritarie e, purtroppo, riduzioni in altre.”

Al momento, WarnerMedia non fornisce numeri esatti per quanto riguarda il numero di persone che stanno per perdere il lavoro e non sembra esserci alcun dettaglio su chi sarà licenziato, ma probabilmente lo scopriremo nei prossimi giorni. A differenza della precedente tornata di licenziamenti, questo più recente sembra che non si concentrerà su una posizione specifica dell’azienda ma su tutta la linea, anche se non è stato confermato. Tuttavia, il Wall Street Journal ha detto che i licenziamenti saranno “attraverso gli studi della Warner Bros. e canali televisivi come HBO, TBS e TNT“.