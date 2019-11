Will & Grace: attriti sul set, Megan Mullally salterà alcuni episodi

I rapporti tra Debra Messing e Karen Mullally sarebbero talmente tesi sul set al punto da spingere quest'ultima a non prendere parte ad alcuni episodi dell'ultima stagione di Will & Grace.

Siamo abituati a vedere Grace e Karen battibeccare anche piuttosto animatamente in Will & Grace, ma sul set a quanto pare la situazione tra le loro interpreti Debra Messing e Megan Mullally, si è fatta talmente tesa da spingere quest’ultima ad abbandonare la produzione al punto che il suo personaggio non comparirà per alcuni episodi.

Stando all’esclusiva di TVLine, Megan Mullally non comparirà in almeno due episodi come Karen nella stagione finale della sitcom che sarà composta da 18 puntate. Non è chiaro il motivo che abbia spinto l’apprezzata interprete di Karen Walker a prendersi questa piccola “vacanza” dal set, ma stando ad alcuni addetti ai lavori, il tutto sarebbe causato da un forte attrito nato sul set tra lei e la co-protagonista Debra Messing. L’ipotesi che le due star dell’apprezzata sitcom siano ai ferri corti nella vita reale aleggia da diversi mesi, da quando i fan avevano notato che la Messing e la Mullally hanno smesso di seguirsi su Instagram, e che sui vari canali sui social media dedicati allo show, la coppia raramente veniva raffigurata insieme. E a proposito di unfollow e ripicche, in tempi recenti, sempre Megan Mullally pare abbia smesso di seguire anche il suo compagno Sean Hayes (Jack).

Eric McCormack – interprete di WIll e a questo punto… l’unico co-protagonista della serie che la Mullally sta ancora seguendo su Instagram – ha minimizzato la discussione di una faida all’inizio di questo autunno, dicendo a US Weekly che “Penso sia pazzesco! Credo che il pubblico si sia preoccupato un po’… troppo di questo famigerato Instagram-gate”, per poi aggiungere “Noi quattro andiamo d’accordo come una casa in fiamme, l’abbiamo sempre fatto!”

La notizia del “congedo temporaneo” presosi dalla Mullally arriva a poche ore prima che l’undicesima ed ultima stagione di Will & Grace venga presentata in anteprima su NBC, i due episodi senza Karen verranno trasmessi alla fine della stagione. In Italia la serie è disponibile sul servizio streaming Mediaset Infinity.