Wonder Woman 1984 – la scena iniziale del film è online

DC, Warner Bros. e HBO Max, dopo il red carpet virtuale di ieri sera, hanno pubblicato online la scena iniziale di Wonder Woman 1984. Il film è disponibile da ieri nel Regno Unito (dove i cinema sono aperti a macchia di leopardo a causa restrizioni per contenere il contagio da Coronavirus) e debutterà invece negli Stati Uniti il prossimo 25 dicembre in contemporanea sulla piattaforma streaming HBO Max e nei cinema, anche qui aperti a macchia di leopardo causa restrizioni per contenere il contagio da Coronavirus.

Più “problematica” la situazione italiana. Dopo alcuni tentennamenti l’uscita del film è attualmente fissata per il 28 gennaio 2021 ovvero a più di un mese dall’uscita americana.

Intanto fioccano le recensioni dei colleghi anglosassoni che fanno ben sperare per il film: il noto aggregatore Rotten Tomatoes attualmente dà a Wonder Woman 1984 un incoraggiante 88%, a mezza dozzina di recensioni positive per essere etichettato “certified fresh”.

Questa la scena d’apertura del film:

Insieme alla scena iniziale, è stato diffuso anche un nuovo poster:

Wonder Woman 1984 – il film

Eccovi la sinossi di Wonder Woman 1984:

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah. Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, WONDER WOMAN 1984 è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, Wonder Woman del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale.

L’ultimo trailer italiano:

Questo invece il cast: