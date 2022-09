Dopo essere stato letteralmente privato del suo momento di gloria per via della pandemia, Drew McIntyre avrà la possibilità di tornare a essere il campione del mondo in WWE, questa volta dinnanzi al pubblico britannico. A Clash at the Castle, in programma questa sera al Principality Stadium di Cardiff (nel cuore del Galles) Drew affronterà Roman Reigns per l’Undisputed Universal Championship. Abbiamo avuto modo di intervistarlo, in esclusiva per Cultura Pop. Ecco cosa ci ha raccontato.

Drew, siamo a Cardiff, manca ormai poco per Clash at the Castle. Sarà un evento storico. Ti senti pronto ad affrontare Roman Reigns e portare a casa l’Undisputed Universal Championship?

Assolutamente, sono prontissimo. Il primo evento in uno stadio britannico dopo oltre 30 anni, si tratta della chiusura del cerchio per me. Affronterò Roman nel main event e penso sia arrivato il momento che qualcuno lo detronizzi dopo un regno inarrestabile. Ci sono stati grandi cambiamenti nell'ultimo periodo ed è tornata l'enfasi sulla parola Wrestling. Questi titoli hanno bisogno di un campione presente, che li possa difendere sempre. Non puoi definirti un wrestler se ti esibisci in maniera sporadica. Adesso è il mio momento. Quanto è stato difficile convincere la WWE a organizzare un evento di tale caratura in Inghilterra dopo oltre 30 anni?

Io non ho fatto nulla, sono stato l’ambasciatore di questo evento per così dire, ma non sono io a organizzare il tutto dal punto di vista logistico (per fortuna). Diciamo che tutti i pezzi del puzzle si sono incastrati alla perfezione, Cardiff è una grande città, facilmente collegata agli altri Paesi e permette una buona affluenza di pubblico da ogni parte d’Europa. Sono convinto del fatto che si parlerà a lungo di Clash at the Castle, sarà un evento storico come lo fu SummerSlam nel 1992. E i fan saranno grandiosi, me lo sento! Aspettati una reazione molto calda e passionale in stile ECW One Night Stand.

Cosa ne pensi del recente annuncio di NXT Europe?

C’è stato un grande cambiamento nell’ultimo periodo e penso che NXT Europe faccia parte di questo processo. Ovviamente dispiace per NXT UK, ma sono sicuro che le persone ai vertici avranno delle nuove idee per regalare ai fan un qualcosa di fresco ed emozionante. Io lo guarderò senz’altro con interesse.

La redenzione di Drew McIntyre

Lo scozzese vinse per la prima volta in carriera il WWE Championship nel main event della seconda notte di WrestleMania 36 contro Brock Lesnar. Lo show si tenne ad aprile del 2020, in piena pandemia, a porte chiuse al Performance Center di Orlando e Drew fu privato della possibilità di celebrare questo grande traguardo con il pubblico. Vinse poi per la seconda volta il titolo a Raw, contro Randy Orton, sempre senza alcun fan presente nel palazzetto. Adesso Drew è pronto a rinascere e tutti gli occhi sono puntati sul grande evento.

Dove vedere WWE Clash at the Castle

Clash at the Castle sarà trasmesso in diretta alle 19 (ora italiana) sul WWE Network. Oltre al già citato main event c’è grande attesa per il match tra Gunther e Sheamus, valido per l’Intercontinental Championship, e per l’incontro di coppia che vedrà da una parte Edge e Rey Mysterio, dall’altra Finn Balor e Damian Priest del Judgment Day. Senza dimenticare il 3 vs 3 tra la stable di Bayley e il team composto da Bianca Belair, Alexa Bliss e Asuka.