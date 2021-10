WWE NXT 2.0: i risultati completi di Halloween Havoc

Si è conclusa anche quest’anno un’edizione di Halloween Havoc che ha regalato momenti shock e tanti spunti per il futuro. Andiamo ad analizzare nel dettaglio quanto successo in occasione della puntata speciale di NXT, andata in onda martedì 26 ottobre su USA Network.

WWE NXT Women’s Tag Team Championship: Gigi Dolin e Jacy Jayne (Toxic Attraction) battono Io Shirai & Zoey Stark e Persia Pirotta & Indi Hartwell

Una notte assolutamente da ricordare per la Toxic Attraction che ha visto Gigi Dolin e Jacy Jayne diventare campionesse di coppia del brand al termine di un brutale Ladder Match. La superstar che più di tutte ne è uscita malconcia è stata Io Shirai, vittima di uno schianto devastante sulla scala posta al di fuori del ring.

WWE NXT Women’s Championship: Mandy Rose batte Raquel Gonzalez

La campionessa in carica ha messo in palio il titolo contro un’agguerrita Mandy Rose in uno Street Fight Match. Tra numerosi oggetti contundenti e ribaltamenti di fronte, a vincere è stata proprio la leader della Toxic Attraction, laureandosi per la prima volta in carriera campionessa femminile.

Decisiva l’interferenza di una misteriosa figura incappucciata che si è poi rivelata essere Dakota Kai, ex alleata della superstar messicana.

Joe Gacy batte Malik Blade

Incontro praticamente a senso unico che ha visto Joe Gacy dominare il malcapitato avversario, chiudendo i conti con una back handspring clothesline. Ad osservare il tutto da bordo ring con il suo sguardo glaciale c’era il terrificante Harland.

Il debutto di Solo Sikoa

La dinastia samoana continua a espandersi in WWE. Nel corso della serata i fan hanno potuto assistere al debutto esplosivo di Solo Sikoa, cugino di Roman Reigns e figlio dell’Hall of Famer Rikishi.

WWE NXT Tag Team Championship: Fabian Aichner & Marcel Barthel (Imperium) battono gli MSK (Nash Carter & Wes Lee)

Fabian Aichner ha nuovamente portato in alto la bandiera dell’Italia vincendo, assieme al compagno di squadra Marcel Barthel, i titoli di coppia di NXT al termine di uno spettacolare Lumberjack Match. Ennesima soddisfazione per Fabian Aichner, che già lo scorso anno era arrivato a questo successo, diventando il primo campione italiano in WWE dal 1977, i tempi del leggendario Bruno Sammartino.

Roderick Strong batte Odyssey Jones

L’Open Challenge lanciata da Roderick Strong è stata accettata dal giovane Odyssey Jones. Nonostante la differenza di stazza, l’attuale Cruiserweight Champion si è portato a casa la vittoria giocando d’astuzia e approfittando dell’aiuto dei suoi compagni di squadra della Diamond Mine.

WWE NXT Championship: Tommaso Ciampa batte Bronn Breaker

Bronn Breaker ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere un futuro main eventer in WWE, ma questa volta non ha potuto fare nulla contro l’esperienza di un veterano del calibro di Tommaso Ciampa. Travestito per l’occasione da Kratos di God of War, Ciampa è riuscito a mantenere il titolo dopo ben tre ginocchiate assestate e la sua finisher.

Vi ricordiamo che potete seguire la programmazione settimanale della WWE (Raw, SmackDown e NXT) completamente in italiano sulla piattaforma Discovery+. Per abbonarvi, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link.