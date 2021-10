WWE NXT 2.0: la card completa di Halloween Havoc

Sono passate ormai diverse settimane dal rebranding di NXT che ha portato sugli schermi giovani superstar, una presentazione più aggressiva e un logo nuovo di zecca. Un modo per rimanere al passo coi tempi e portare il terzo brand della WWE verso un percorso più delineato.

Questa sera, in onda su USA Network, andrà in scena la puntata speciale a tema “Halloween Havoc”, nome di uno storico PPV della World Championship Wrestling. Ecco l’elenco completo dei match in programma.

WWE NXT Women’s Championship: Raquel Gonzales (C) vs Mandy Rose

Raquel Gonzales ha dominato in lungo e in largo la divisione femminile del brand, ma la nuova attitudine di Mandy Rose potrebbe rappresentare un grande ostacolo da superare. L’ex superstar di SmackDown è tornata a NXT con un look completamente rinnovato e, grazie alla formazione della stable Toxic Attraction, ha tutte le carte in regola per diventare la prossima campionessa.

La stipulazione del match verrà decisa nel corso della serata da una vera e propria ruota della fortuna.

WWE NXT Tag Team Championship: MSK (C) vs Fabian Aichner & Marcel Barthel

L’altoatesino Fabian Aichner e il compagno di squadra Marcel Barthel sono pronti a tornare sulla cresta dell’onda e diventare nuovamente campioni di coppia. Sulla loro strada, però, ci sono Wes Lee e Nash Carter, ovvero MSK. Anche in questo caso, la stipulazione dell’incontro sarà annunciata prima del suono della campanella.

WWE NXT Women’s Tag Team Championship: Io Shirai & Zoey Stark (C) Toxic Attraction vs Indy Hartwell & Persia Pirotta – Ladder Match

Sei superstar, un solo ambitissimo premio in palio: le cinture di coppia della divisione femminile. Le campionesse in carica dovranno difendere i titoli in un Ladder Match che promette scintille con avversarie agguerrite: da un lato Gigi Golin e Jacy Jayne della Toxic Attraction, dall’altro Indy Hartwell e Persia Pirotta.

Il debutto di Solo Sikoa e di una superstar misteriosa

Nelle scorse settimane è stato mostrato un teaser riguardante una superstar misteriosa. Il suo debutto avverrà proprio questa sera assieme a quello di Solo Sikoa, cugino dell’attuale Universal Champion Roman Reigns e figlio più giovane di Rikishi. La dinastia samoana, dunque, continua anche in quel di NXT.

WWE NXT Championship: Tommaso Ciampa (C) vs Bronn Breaker

Sin dal suo debutto nel nuovo format di NXT, Bronn Breaker ha catturato l’attenzione di fan e addetti ai lavori. Persino il WWE Champion Big E (che abbiamo avuto modo di intervistare) ne ha tessuto le lodi, definendolo un top player del futuro. La prova del nove avverrà proprio questa sera quando avrà l’occasione di strappare l’NXT Championship dalle grinfie di Tommaso Ciampa, diventato campione a seguito dell’infortunio di Samoa Joe.

Vi ricordiamo che la programmazione settimanale di NXT è disponibile, con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa, sulla piattaforma Discovery+. Per abbonarvi, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link.