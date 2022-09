Si è ufficialmente concluso Clash at the Castle, evento storico che ha segnato il ritorno della WWE in uno stadio del Regno Unito dopo oltre 30 anni. Tra grandi match, debutto a sorpresa e una cornice di pubblico più calda che mai, il nuovo Premium Live Event della Compagnia di Stamford non ha deluso le aspettative. Sono stati oltre 62mila i fan accorsi al Principality Stadium di Cardiff, nel cuore del Galles. Ecco i risultati completi del grande show.

I risultati di Clash at the Castle

Madcap Moss & The Street Profits battono Austin Theory & Alpha Academy (Kickoff Show)

Prima dell’inizio vero e proprio dello show si è tenuto un kickoff in cui gli Street Profits, ormai tra i più osannati in WWE, e Madcap Moss hanno sconfitto Chad Gable, Otis e il Mr. Money In The Bank Austin Theory. Decisiva la spettacolare frog splash di Montez Ford ai danni di Gable.

Bianca Belair, Asuka & Alexa Bliss battono Damage Control (Bayley, IYO SKY & Dakota Kai)

A riscaldare il pubblico di Cardiff ci ha pensato il 3 vs 3 interamente al femminile tra la stable di Bayley e il team composto dalla Raw Women’s Champion Bianca Belair, Asuka e Alexa Bliss. A vincere sono state le prime grazie a uno schienamento di Bayley dai danni di Bianca dopo un perfetto moonsault di Iyo Sky.

WWE Intercontinental Championship: Gunther (C) batte Sheamus

Nella nostra intervista pre evento Gunther e Sheamus ci avevano promesso un match fisico e così è stato. I due si sono dati battaglia fino all’ultimo e, nonostante l’irlandese abbia rispolverato dal cilindro vecchie manovre, a vincere è stato Gunther dopo un poderoso Lariat. L’austriaco è tornato a presentarsi, tra l’altro, come leader dell’IMPERIUM assieme a Ludwig Kaiser e Giovanni Vinci. Al termine del match Sheamus ha ricevuto una meritata standing ovation dagli oltre 62mila del pubblico.

WWE SmackDown Women’s Championship: Liv Morgan (C) batte Shayna Baszler

Vittoria pulita e decisiva per la SmackDown Women’s Champion Liv Morgan, riscattatasi agli occhi dei fan dopo il finale controverso con Ronda Rousey a SummerSlam. Ma sarà veramente finita tra le due?

Edge & Rey Mysterio battono Finn Balor & Damian Priest

L’Hall of Famer Edge è entrato in scena con una maschera da luchador per omaggiare Rey ed è stato osannato dal pubblico. I due non facevano coppia da anni, ma non hanno perso lo smalto di un tempo. A portarsi a casa la vittoria sono stati proprio loro dopo una perfetta combo 619 – Spear ai danni di Balor.

Nel post match, però, accade quello che in molti sospettavano da tempo. Dominik Mysterio impazzisce e colpisce Edge con un calcio nelle parti basse, prendendosela poi anche con il padre. Il suo turn heel è quindi avvenuto.

Seth “Freakin” Rollins batte Riddle

Altro match incredibile che ha tenuto i fan con il fiato sospeso. Nonostante la tenacia di Riddle, a vincere è stato il “visionario” grazie a un micidiale curb stomp dalla seconda corda. Tra i due c’è stata molta animosità prima di arrivare a Clash at the Castle e potrebbe non essere finita qui.

STOMP from the second rope and @WWERollins is your winner at #WWECastle! pic.twitter.com/ZhJNDMoU3W — WWE (@WWE) September 3, 2022

WWE Undisputed Universal Championship: Roman Reigns batte Drew McIntyre

Un’atmosfera elettrizzante che non si vedeva da anni. Il pubblico di Cardiff era interamente dalla parte di Drew McIntyre che, per l’occasione, ha rispolverato anche la vecchia theme song Broken Dreams. Lo scozzese è più volte arrivato vicino alla vittoria, ma il debutto shock di Solo Sikoa, superstar di NXT nonchè cugino di Roman, ha aiutato il “Tribal Chief” a mantenere entrambe le cinture attorno alla vita.

Da segnalare come Austin Theory abbia inutilmente tentato di incassare la valigetta, venendo messo KO dal campione della boxe Tyson Fury, presente a bordo ring per tutta la durata dell’evento.

Dove vedere WWE Clash at the Castle

Se non siete riusciti a gustarlo in diretta, potete recuperare il grande evento in differita sul WWE Network.