WWE SuperShow, intervista a Riddle: “Con Randy Orton grande alchimia”

Classe 1986, ex lottatore di MMA e superstar dal grande passato nel circuito indipendente. Dopo essersi esibito in giro per il mondo, Riddle è riuscito a coronare il sogno di una vita firmando un contratto con la WWE. Adesso è uno dei protagonisti assoluti di Monday Night Raw, show di punta della Compagnia, dove è riuscito a conquistare i titoli di coppia assieme a Randy Orton, formando il divertente tag team noto come “RK-Bro“.

Abbiamo avuto modo di intervistarlo, in esclusiva per Cultura Pop, in occasione del SuperShow della WWE tenutosi domenica 7 novembre alla Wembley Arena di Londra. Ecco cosa ci ha raccontato.

LC: La strana alleanza con Randy Orton sembrerebbe aver dato i suoi frutti. Siete diventati campioni di coppia di Raw e il pubblico vi adora. Puoi raccontarci la genesi degli “RK-Bro” e dirci di chi sia stata l’idea?

Sono stato io a proporlo alla WWE alcune settimane prima di WrestleMania. Inizialmente tutti mi risero dietro perchè non pensavano potesse funzionare, eravamo troppo diversi! Invece sono contento che sia stato proprio questo contrasto di stile tra i nostri personaggi a creare un qualcosa di unico. Da allora è stato un percorso totalmente in ascesa e ci stiamo divertendo un mondo. Volevo che tra di noi si instaurassero delle dinamiche tipiche di un “buddy cop movie”, ilari e seriose al tempo stesso. Randy è un veterano del business e poter fare coppia con lui per me significa tanto. Tra noi due si è creata una grande alchimia che spero possa continuare anche in futuro.

LC: Ho adorato il tuo ingresso trionfale con il cammello a Crown Jewel

Come ti dicevo poco fa, stiamo sperimentando di tutto per rendere il nostro team appetibile al pubblico. Anche quest’entrata è stata una mossa strategica e ha funzionato alla grande. Randy neanche sapeva che sarei entrato con un cammello.

LC: Sei stato un asset importante di NXT in passato. Cosa ne pensi di NXT 2.0 e di questo nuovo format scelto dalla WWE? Può avere successo secondo te?

Quando facevo parte di NXT lo consideravo come il terzo brand della WWE, ma c’era poco spazio per le nuove leve. Adesso, a mio avviso, stanno facendo quello che avrebbero dovuto fare dall’inizio ovvero creare una piattaforma di sviluppo per le nuove generazioni di superstar, senza ricorrere a talenti provenienti dalle indipendenti. Non che questo sia sbagliato, intendiamoci, ma trovo giusto creare talenti in casa da poi far “esplodere” nel main roster. Pensa a Bron Breakker, per esempio. Quel ragazzo ha un talento innegabile e farà grandi cose in WWE, e come lui ce ne sono tanti altri in questa nuova iterazione di NXT.

LC: Parlando di federazioni indipendenti, prima di approdare in WWE ti sei esibito in giro per il mondo, soprattutto in Inghilterra per la PROGRESS, dove hai potuto avere una grande fanbase. Come ti senti a essere tornato a Londra, in particolar modo all’interno della Wembley Arena, questa volta da superstar della WWE?

Per me è senza dubbio emozionante soprattutto perchè non facevamo un tour oltreoceano da quasi due anni. Mi sono esibito diverse volte qui a Londra e si tratta di un vero e proprio ritorno a casa. Sono contento di poter ritrovare il calore dei fan che mi hanno assistito in passato e che ancora oggi mi supportano in questo viaggio incredibile. Senza nulla togliere al mio passato con la PROGRESS, ma esibirsi per conto della WWE e soprattutto in coppia con Randy Orton è un’emozione senza paragoni. Avrei voluto anche esibirmi in Germania, spero di poterlo fare con il prossimo tour europeo.

LC: Cosa riserva il futuro per Riddle? Stai pensando a un percorso in singolo?

Non lo so ancora, fratello. Penso a godermi il momento e a fare in modo che il successo degli RK-Bro possa essere il più duraturo possibile. Sono stato United States Champion in passato e mi piacerebbe tornare a indossare quella cintura. L’obiettivo primario, però, rimane come sempre quello di diventare WWE Champion un giorno.

