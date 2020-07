X-Men – la Marvel rivede i piani di Jonathan Hickman?

Jordan D. White è l’attuale group editor delle testate degli X-Men ed il suo compito è quello di coordinare tutte le testate mutanti attualmente pubblicate dalla Marvel e facenti capo all’ambizioso progetto di rilancio così come pensato ed attuato da Jonathan Hickman iniziato con le due mini serie parallele House of X e Powers of X proseguite con Dawn of X e in procinto di culminare nel primo crossover X of Sword.

White ha concesso una interessante intervista a gamesradar parlando dell’attuale stato dell’arte degli X-Men e rivelando alcuni interessanti retroscena che farebbero presagire un cambio di strategia da parte della Casa delle Idee ed un ridimensionamento del progetto legato ad Hickman.

L’editor ha confermato che rispetto ai piani originali molte cose sono cambiate sia a seguito dei vari X-Summit – gli incontri fra autori tenuti in questi mesi – sia a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus che ha investo tutta la filiera del fumetto dalla produzione alla distribuzione e che lentamente sta ritornando alla normalità pur con tutte le difficoltà del caso.

White non menziona direttamente ma fa intendere che i cambiamenti hanno riguardato le testate annunciate ma ancora rimaste nel limno come Children of the Atom di Vita Ayala e Bernard Chang e quelle ufficiosamente annunciate ma non ancora presentate come Moira X o X-Corp.

Questo mercoledì inoltre negli Stati Uniti uscirà lo spillato gratuito del Free Comic Book Day con protagonisti gli X-Men in cui comparirà anche una storia scritta da Tom Taylor e disegnata da Iban Coello che dovrebbe raccontare dei non meglio precisati eventi futuri e che si vociferava facessero parte di una nuova misteriosa testata pronta in rampa di lancio ma di cui ora sembrano essere stati rivisti i piani.

Si sono perse le tracce anche di X-Cellent testata che avrebbe riunito il team creativo di X-Statix ovvero Peter Milligan e Mike Allred.

Di contro invece X of Swords, è stato recentemente ampliato: dai quindici capitoli inizialmente programmati si è arrivati ai ventuno albi complessivi!

