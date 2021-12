Yamato Video annuncia il doppiaggio di Devilman – Il Capitolo dell’Arpia Sirén

Qualche tempo fa vi avevamo annunciato che Yamato Video avrebbe doppiato Devilman – La Nascita, il primo dei due OVA che adattano fedelmente il manga omonimo di Go Nagai, giunto per la prima volta nelle videoteche del nostro Paese quasi trent’anni fa in VHS con Granata Press mentre ha debuttato in Giappone in home video il 1 novembre 1987 (leggete anche questo nostro articolo per saperne di più).

Bene, ora è la volta di un nuovo capitolo del franchise di Devilman, ovvero Devilman – Il Capitolo dell’Arpia Sirén (Devilman: Yochou Sirene-hen), uscito anch’esso in precedenza solo in VHS per Granata Press e poi per Dynamic Italia.

Il doppiaggio italiano di Devilman – Il Capitolo dell’Arpia Sirén

Il compianto Kazuo Komatsubara si è occupato del character disegn e della direzione dell’animazione di Devilman – Il Capitolo dell’Arpia Sirén; della regia se ne è occupato il compianto Umanosuke Iida (Hellsing), mentre la colonna sonora è di Kenji Kawai (Ghost in the Shell).

Il cast italiano vede Massimo Triggiani doppiare Akira Fudo, Maurizio Merluzzo è Ryo Asuka, Massimo Lodolo doppia Jinmen, Alessandro Rossi è Kaïm, Marta Rapperini doppia l’infermiera e Cinzia De Carolis è Sirén.

Chi è Sirén? È una demone metà donna e metà uccello simile a un’arpia, tra i più fieri e i più potenti rappresentanti della stirpe dei demoni, nonché la più bella della sua razza. Nel manga è un’acerrima nemica di Devilman, e il suo obiettivo è quello di distruggerlo non tanto per la minaccia che lui costituisce verso la razza demoniaca quanto piuttosto per una questione personale.

Qui sotto potete guardare il trailer ufficiale:

Vi ricordiamo che il manga originale è disponibile in Italia grazie a J-POP e che potete comprare tutti e cinque i volumi su Amazon: